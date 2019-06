Rafinha diz que Flamengo é o maior do Brasil e avisa: "quero escrever meu nome aqui"

Lateral-direito também exaltou a atuação de Marcos Braz durante toda a negociação para seu retorno ao Brasil

Rafinha é o novo lateral-direito contratado pelo para a temporada 2019, e já chegou dando um recado: “Quero títulos”.

“Estou vindo para competir. Quero jogar, ganhar, conquistar títulos, escrever meu nome aqui no Flamengo. Estou com fome, com vontade de ser campeão”.

O jogador está de volta ao clube após 14 anos na Europa. Em entrevista ao Esporte Espetacular, Rafinha justificou sua decisão de voltar a jogar no .

“Tem alguns meses que estou nessa decisão de voltar para o Brasil. Tinha a oportunidade de ficar na Europa, eu estava analisando. Mas, quando veio o Flamengo, foi uma troca de carinho com a nação rubro-negra. Também com os dirigentes, que me respeitaram e fizeram o maior esforço para que eu pudesse vir para o Flamengo, que é um dos maiores clubes do mundo. É conhecido não só no Brasil, mas mundialmente. Saindo de um gigante europeu, o maior time da , e vindo para um dos maiores do mundo e maior do Brasil, foi a melhor escolha. Claro que respeitando os outros, pois o Brasil tem vários clubes grandes. Mas o Flamengo é o clube que melhor se encaixava comigo, já que estou acostumado a ganhar títulos, a sempre disputar, jogar em clube grande. Então, o Flamengo foi a melhor escolha", disse.

Rafinha passou oito temporadas com o de Munique, onde conquistou 18 títulos, incluindo a , Mundial de clubes, e sete edições da .

O lateral também exaltou a atuação de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, nas negociações e esforços para trazer Rafinha de volta ao Ninho do Urubu.

“O Flamengo fez um grande esforço para eu voltar. O projeto que me apresentaram, as condições do clube hoje... Tudo foi importante. Mas a pessoa chave mesmo foi o Marcos Braz. Esse cara foi muito correto comigo. Fizemos uma reunião eu, ele e o Lincoln (ex-jogador que o representa) no Ano Novo, ficamos a tarde inteira em um hotel em . Ele apresentando tudo, abriu mão também de passar o final de ano com a família dele. Teve muito respeito comigo. A palavra é muito importante, e ele foi muito correto comigo. Foi à Alemanha mais de uma vez, respeitou o meu momento, pedi a ele, pois estava em contrato com o Bayern de Munique. Para não me atrapalhar, para mantermos o acordo na palavra mesmo. E ele foi firme até o fim. Foi me buscar lá, me convenceu, pois conversamos muitas e muitas horas por telefone. Estava sempre disposto a escutar e tirar minhas dúvidas, procurando ser o mais sincero e realista possível. Então, acho que ele foi a pessoa responsável. Foi uma pessoa que me surpreendeu muito”, concluiu.