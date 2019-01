Rafinha confirma estar próximo de acerto com o Flamengo, mas só para o meio do ano

Lateral do Bayern de Munique pode reforçar o Rubro-negro e deixa claro que clube é sua prioridade no Brasil

Depois de Gabigol e Arrascaeta, o Flamengo está muito perto de contar com mais um grande reforço, mas não para agora. O lateral-direito Rafinha, atualmente no Bayern de Munique, pode reforçar o Rubro-negro, mas a transferência deve acontecer apenas no meio do ano.

O jogador, de 33 anos, tem contrato com os Bávaros até 30 de junho de 2019, mas já pode assinar pré-contrato com outra equipe. O acerto com o Fla, segundo o próprio Rafinha, está próximo, e o time carioca tem prioridade em uma volta ao Brasil.

"Eu não queria me pronunciar porque não tem nada fechado, mas em respeito aos torcedores que estão me mandando muitas mensagens todos os dias, vou esclarecer algumas coisas. Tive sim uma reunião com o Marcos Braz juntamente com o Lincoln e foi bem produtiva. Deixei clara a minha vontade e ele deixou a do clube. Agora estou esperando resolver assuntos do contrato", afirmou Rafinha. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

"Sentamos para conversar, vi todo projeto do Flamengo e gostei demais. Quero continuar ganhando títulos e vi o Flamengo com essa possibilidade. Existe o interesse mútuo de ambas as partes e estamos perto de chegar a um acordo. Faltam alguns detalhes e espero que possamos resolver isso o mais breve possível. Gostaria de deixar claro que o Flamengo é a minha primeira opção ao voltar para o Brasil", concluiu.