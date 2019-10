Rafinha, Arrascaeta, Luan: as principais dúvidas para Flamengo x Grêmio na Libertadores

Os dois semifinalistas brasileiros chegam com baixas e dúvidas importantes para o duelo que decidirá o classificado à decisão da Libertadores

A próxima quarta-feira (23) reserva um dos maiores jogos do futebol sul-americano em muito tempo. Trata-se do duelo entre e , que se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Porém, a realidade é bastante diferente do ideal e isso quer dizer que os dois times podem entrar em campo com desfalques importantes.

São pelo menos quatro nomes que geram dúvidas em seus treinadores, embora ainda possam atuar, mesmo que só durante parte do jogo.

Flamengo

O time comandado por Jorge Jesus conta com duas dúvidas para a partida: Rafinha e De Arrascaeta.

Os dois jogadores treinaram na segunda-feira (21) com o grupo e serão reavaliados poucas horas antes de o time ir para o Maracanã, na quarta-feira (23). Ambos devem ser pelo menos relacionados para a partida.

Rafinha tem mais chances de começar a partida e é quase certeza que figure pelo menos no banco de reservas.

Já o caso de Arrascaeta é mais grave, ele passou por uma artroscopia no joelho há 18 dias e sua participação no jogo já é mais difícil.

Grêmio

O Grêmio também deve ter dois desfalques para a partida: trata-se Jean Pyerre e Luan. O curioso é que Luan tinha entrado exatamente para substituir Jean Pyerre que sofreu lesão.

Luan não treinou na segunda-feira com o grupo, pois se queixou de dores no pé, após sofrer uma pancada no jogo contra o . A menos que seja algum blefe por parte de Renato Gaúcho, que disse que não passaria informação sobre jogadores machucados, Luan está praticamente descartado da partida contra o Flamengo.

Já Jean Pyerre sofreu uma lesão muscular na coxa direita e voltou a correr em campo apenas no último final de semana. É possível que seja relacionado, mas dificilmente comece jogando a partida.