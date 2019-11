Rafaella Santos, irmã de Neymar e amor de Gabigol torce... para o Botafogo!

Flamengo e Botafogo disputam clássico carioca nessa quinta-feira

Rafaella deve ficar com o coração dividido na noite dessa quinta-feira (07), isso porque o , time de seu namorado, o Gabigol, enfrenta o , o seu time do coração. O recebe o líder do campeonato no estádio Nilton Santos, às 20h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão.

Rafaella é irmã de Neymar, mas não desenvolveu amor pelo Santos. Inclusive, em 2016, quando o Santos foi campeão do e o Botafogo foi vice do carioca, Rafaella postou uma foto em seu Instagram ao lado de um amigo com a legenda "nosso time perdeu" e com a hashtag #soubotafogoparasempre.

Em 2018 ela respondeu a uma pergunta em seu stories dizendo que o time que torcia no era o Botafogo.

Rafaella é namorada do atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, desde 2017. Diversos rumores apareceram recentemente apontando que Rafaella estaria grávida do artilheiro do Brasileirão.

A jovem mulher deve ficar com o coração dividido nessa quinta-feira, pois seu amor jogará contra seu time do coração. Os clubes vivem situações opostas do certame. O Fogão, de Rafaella, passa por uma fase complicada e ainda luta para se afastar de vez do rebaixamento. Já o Flamengo, de Gabigol, é o líder disparado do campeonato e vê o título de campeão cada vez mais próximo.