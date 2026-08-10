Rafael van der Vaart espera que Mika Godts troque o Ajax pelo Paris Saint-Germain ainda neste mês. Foi isso que ele disse no NOS Voetbalpodcast. O próprio belga já chegou a um acordo pessoal com o PSG, mas agora os dois clubes ainda precisam chegar a um acerto.

“Acho que, no fundo do coração, ele espera poder ir para o Paris Saint-Germain”, disse o comentarista Jan Roelfs. “Lá você joga a Champions League, é um grande clube e ele vai ganhar muito mais do que ganha agora no Ajax. Esses são fatores que contam. É um novo desafio para ele.”

No domingo, Godts parecia ‘simplesmente’ escalado entre os titulares do Ajax contra o PEC Zwolle (vitória por 2 a 0), mas pouco antes do apito inicial foi substituído por Abdellah Ouazane. No fim das contas, Godts entrou em campo de forma notável mesmo assim, meia hora antes do fim.

O próprio Godts afirmou depois que não estava totalmente bem fisicamente pouco antes do apito inicial, após o que foi decidido, em consulta com a comissão técnica do Ajax, que seria melhor ele entrar no decorrer da partida em vez de começar jogando.

Van der Vaart acha isso estranho. “Isso é realmente um completo absurdo. Ou você pode jogar ou não pode jogar. Então é uma história muito estranha”, disse o analista, segundo quem Godts mudou bastante.

“Tenho que dizer com sinceridade que acho que ele está com uma boa aparência. Pelo que me parece, também perdeu mais alguns quilos. Ele nunca foi gordo, claro, mas tem um rostinho bem fino e parece muito afiado.”

“No ano passado, ele já era sempre o mais perigoso, mas às vezes ainda fazia coisas bobas. Mas tenho a sensação de que ele realmente treinou durante todo o verão. E também toma boas decisões com a bola, então essa transferência é merecida e deve mesmo acontecer”, concluiu Van der Vaart.