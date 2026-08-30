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Rafael van der VaartNOS Studio Sport
Siep Engelen

Traduzido por

Rafael van der Vaart tem um conselho urgente para Jordi Cruijff: “Segure! Este ainda é o melhor jogador do Ajax”

Telstar x Ajax
Telstar
Ajax
Eredivisie
S. Berghuis
V. Tsigankov

Rafael van der Vaart voltou a se encantar com Steven Berghuis durante Telstar x Ajax (0 a 4), como afirmou ao NOS Studio Sport. O veterano foi de grande importância para os Amsterdammers, com um gol e duas assistências. 

“Acabamos de ver o Berghuis, eu simplesmente manteria ele”, foi o conselho urgente de Van der Vaart a Jordi Cruijff. “Na verdade, ele ainda é o melhor jogador em tudo.”

“Eles estão trazendo outro jogador do Girona, Tsygankov, que é um bom jogador. Mas Berghuis ainda é tão importante para este time. Disso eu tenho certeza”, disse Van der Vaart. 

Viktor Tsygankov foi apresentado oficialmente nesta semana como novo reforço do Ajax. O ponta de 28 anos chega do Girona por pouco menos de cinco milhões de euros e assinou contrato até meados de 2029. 

Portanto, uma concorrência forte para Berghuis, que, por sua vez, poderia deixar a Johan Cruijff ArenA pelo valor certo. No momento, porém, não parece que o próprio canhoto de 34 anos queira sair do Ajax. 

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Berghuis não está nem um pouco preocupado com a chegada de Tsygankov. Pelo contrário, ele está feliz com a ida do ucraniano para o Ajax. “Bons jogadores são sempre bem-vindos”, disse à ESPN. 

“Quando cheguei ao Ajax e Neres e Antony ainda estavam lá, também disseram que isso não daria certo junto. Acho que bons jogadores sempre podem jogar juntos.”

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