Rafael van der Vaart se irrita com a narrativa em torno de Julian Brandt: "Ele deveria agradecer por jogar no Ajax!"

Com Julian Brandt, o Ajax contratou, segundo muitos, um jogador de altíssimo nível. O alemão, 48 vezes internacional, já mostrou suas qualidades em suas duas entradas no decorrer dos jogos e, além disso, marcou no domingo contra o PEC Zwolle (0 a 2) seu primeiro gol com a camisa do clube de Amsterdã. O analista Rafael van der Vaart está feliz com sua chegada, mas se irrita com a narrativa de que o Ajax deve ser grato por (um jogador como) Brandt atuar pelo clube.

Brandt estreou no meio da semana pelo Ajax no duelo da Conference League com o Shelbourne FC. Em sua participação saindo do banco, de pouco menos de meia hora, distribuiu belos passes e poderia ter somado várias assistências. Contra o PEC, matou o jogo ao finalizar com frieza, após passe de Mika Godts.

Assim, o ex-jogador de Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen parece se tornar rapidamente um sucesso na capital. "Acho exagerado que (as pessoas digam que, red.) 'se um jogador assim joga no Ajax, eles podem ser muito gratos por isso'", diz Van der Vaart, sem esconder a incompreensão.

"Desculpe, mas eu simplesmente acho que o Ajax é um clube muito grande. Ele é que pode ser grato por jogar no Ajax! É um jogador muito bom, não me entendam mal. Só acho que ele é um pouco um jogador de bom tempo. Quando as coisas dão certo, tudo funciona; e quando dão errado, nós também vamos nos irritar com isso."

"Mas dá para ver pelos passes dele... De qualquer forma, é uma boa contratação. Mas não precisamos ser gratos porque ele veio para o Ajax! Se chegamos tão fundo assim, então eu vou para casa", completou Van der Vaart.

Para Marc ter Stegen, a partida em Zwolle significou sua estreia (como titular) pelo Ajax. O goleiro emprestado pelo FC Barcelona impressionou no primeiro tempo com um belo reflexo. "Foi uma defesa fantástica, realmente muito bem feita", acrescentou a colega analista Leonne Stentler.

"Como nós já o conhecemos, essa realmente não foi uma defesa fácil. O cartão vermelho (para Sherel Floranus, red.) foi crucial, mas os reservas que entraram também foram cruciais. Tolu, em especial, causou grande impressão", afirmou Stentler. Tolu Arokodare teve grande importância com sua assistência para Jorthy Mokio no 0 a 1. Brandt matou o jogo nos acréscimos.