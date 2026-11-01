Rafael van der Vaart se deleitou com a atuação de Wout Weghorst no domingo. O atacante do FC Twente marcou nada menos que quatro gols na vitória por 0-9 sobre o Excelsior, pela VriendenLoterij Eredivisie. Após a expulsão de Nesto Groen, o Excelsior jogou quase toda a partida com dez jogadores.

O Twente goleou o adversário em Roterdã. Weghorst marcou os gols do 0-1, 0-2, 0-3 e 0-7. "Esta tarde foi realmente única", disse Van der Vaart ao Studio Sport. "Vi gols dele que lembraram os de Bergkamp e Van Basten. Ele foi realmente fantástico. É preciso reconhecer isso."

"É claro que muita gente o acha irritante. Eu era uma dessas pessoas. Mas hoje tudo deu certo. Tudo foi bonito. Eu realmente gostei de assistir."

O outro grande destaque do Twente foi Sondre Ørjasæter. O norueguês deu nada menos que cinco assistências, algo que ainda não havia acontecido em uma partida da Eredivisie neste século.

"Uma loucura", disse Imke Courtois, também presente. "De qualquer forma, acho que ele é um jogador muito bom. Principalmente porque joga com muita facilidade tanto com a esquerda quanto com a direita. Ele consegue ir por fora e por dentro. Também é muito rápido nos primeiros metros e mantém a visão de jogo."

Van der Vaart concordou com ela. "Também gosto de vê-lo jogar. Foi tudo perfeito. Mas preciso dizer que fico um pouco triste ao ver um 9-0 na Eredivisie."

"Levar um cartão vermelho e depois entregar o jogo desse jeito é um pouco ruim para a competição. Mas o Twente tem um bom time e consegue fazer isso contra um adversário com dez jogadores. Acima de tudo, porém, gostei de ver Weghorst."