Rafael van der Vaart morre de rir com a entrevista ao vivo de Brian Brobbey: “Não sei se ele tem namorada, mas...”

Brian Brobbey contribuiu significativamente para a vitória por 3 a 1 da seleção holandesa sobre a Tunísia com um gol. O atacante foi entrevistado após a partida pela NOS, onde, para grande diversão de Rafael van der Vaart, entre outros, costumava dar respostas notavelmente curtas.

Brobbey afirmou, entre outras coisas, que queria se destacar na Copa do Mundo. À pergunta seguinte sobre como ele se sentia por ter conseguido isso, ele respondeu, por exemplo, com secura: “Muito bem.”

Após a entrevista ao vivo, a NOS voltou imediatamente para o estúdio, onde, entre outros, Van der Vaart não conseguiu conter o riso diante da “entrevista direta e sem rodeios”.

“Fico pensando. Não sei se ele tem namorada, mas se você for a um encontro e falar assim, ela vai embora, imagino, né?”

Eu acho isso realmente fantástico. Que cara legal, né? E se ele se sair bem, esse tipo de entrevista fica ainda mais divertido, é claro”, conclui Van der Vaart, rindo.

Brobbey vem tendo, até o momento, uma Copa do Mundo fantástica. O atacante do Sunderland começou no banco na primeira partida da fase de grupos, contra o Japão, mas foi titular tanto contra a Suécia quanto contra a Tunísia.

Parece improvável que Brobbey tenha que abrir mão da vaga de titular tão cedo. Depois dos dois gols contra a Suécia, ele também marcou contra a Tunísia, elevando seu total para três gols na Copa do Mundo.