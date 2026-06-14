Pierre van Hooijdonk culpa Micky van de Ven pelo empate de 2 a 2 do Japão contra a seleção holandesa no final da partida. Rafael van der Vaart acha que sabe onde foi o erro, mas logo percebe que seu comentário está no limite e rapidamente se retrata.

“Começou a parecer isso no segundo tempo. Um pouco de ataque, o jogo ia e voltava…”, começa Van der Vaart sua análise no estúdio da NOS. “Então a Oranje marca aquele gol, e aí você percebe que tudo volta a dar um pouco de ré.”

“É como se você estivesse a provocar isso. Era melhor terem continuado a pressionar”, opina Van der Vaart. Em seguida, são exibidas as imagens do empate 2 a 2 no final da partida, nas quais Van Hooijdonk aponta um culpado claro.

“Então, eu analiso o papel de Micky van de Ven. Ele estava marcando Ogawa”, afirma o analista. “Ele o perdeu completamente. Você o vê dando a volta. Se você é quem está na marcação individual, então é responsável pelo seu homem.”

“Então fica muito difícil passar a marcação para outra pessoa… Olha, ele está realmente totalmente livre. Van de Ven não está em lugar nenhum. Ele pode cabecear com toda a liberdade.”

“O escanteio perfeito é realmente muito difícil de defender”, acrescenta Van der Vaart. “Este teve a velocidade certa, passando um pouco acima da linha de cinco metros. Com um pouco de sorte, ele entraria, mas o escanteio foi fantástico.”

Em seguida, Van der Vaart dá uma explicação bastante curiosa para a hesitação de Van de Ven. “Eles se parecem, claro (na seleção do Japão, red.), talvez ele tenha pensado que… É uma brincadeira, é claro. Mal ouso dizer alguma coisa.”