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Rafael van der VaartNOS
Siep Engelen
Traduzido por

Rafael van der Vaart está furioso durante Holanda x Alemanha: “Inacreditável, isso é uma vergonha grotesca!”

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
B. Brobbey
V. van Dijk
M. ter Stegen

Alejandro Hernández Hernández é o grande vilão na Holanda após o primeiro tempo contra a Alemanha. No intervalo, os alemães vencem por 1 a 0, e isso, segundo muitos, também se deve ao árbitro espanhol. 

Aos doze minutos, Van Dijk achou que tinha colocado a seleção holandesa em vantagem ao marcar de cabeça após uma cobrança de escanteio, mas, depois de uma longa intervenção do VAR, a festa não aconteceu. Brian Brobbey teria atrapalhado o goleiro Marc ter Stegen dentro de sua pequena área, e por isso o gol foi anulado. 

Ridículo, na visão de Rafael van der Vaart. “Isso é uma vergonha enorme, não entendo porra nenhuma disso. Isso é inacreditável. Ele mal faz alguma coisa. Eles podem, sim, se tocar, não é como se o goleiro pudesse simplesmente fazer tudo o que quer”, disparou ele à NOS.

“Ele simplesmente foi muito mal no gol, de qualquer forma ele está goleando mal”, prosseguiu Van der Vaart. “Principalmente com os pés, que normalmente é a qualidade dele. Esse jamais pode ser anulado. Num primeiro momento, ele é validado, então o VAR simplesmente não deveria mexer nisso.” 

Ronald de Boer concorda totalmente com o colega. “Exatamente, ele sente o braço do Ter Stegen e abre um pouquinho o corpo, empurrando o bumbum para trás. Mas sem exagero nenhum. Muito injusto.”

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