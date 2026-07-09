Rafael van der Vaart, após o jogo França x Marrocos, critica duramente 97 milhões de pessoas: “Vocês deveriam ter muita vergonha!”

Rafael van der Vaart está encantado com a atuação de Kylian Mbappé contra o Marrocos. O atacante francês está em excelente forma nesta Copa do Mundo e, com seu gol e a assistência para Ousmane Dembélé, foi fundamental para a vitória por 2 a 0 nas quartas de final. Na mesa de análise da NOS, acredita-se que ele esteja a duas partidas de conquistar a Bola de Ouro, mas Van der Vaart vai um pouco além.

Mbappé decepcionou um pouco no primeiro tempo ao perder de forma desesperadora o pênalti que ele mesmo havia conquistado. Seu chute, notavelmente fraco e mal direcionado, foi facilmente defendido por Yassine Bounou. Após o intervalo, Mbappé roubou a cena com seu chute certeiro no canto oposto e a assistência para Dembélé.

Mbappé marcou mais uma vez seu oitavo gol neste Mundial, igualando assim o total de gols do colega Lionel Messi (Argentina). Na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do Mundial, Mbappé está agora com vinte gols: apenas um a menos que Messi, que é doze anos mais velho (39).

“Eu nunca me canso de falar sobre ele”, comenta o analista Wim Kieft ao ver o 1 a 0. Mbappé chutou a bola com efeito de cerca de dezesseis metros, passando por Issa Diop e indo direto para o canto oposto. “É realmente especial. No fim das contas, é algo único.”

“Também não é a primeira vez que ele marca um gol assim, com tão pouco espaço. É incrível”, diz Kieft. O coanalista Nordin Amrabat levanta então a questão de se Mbappé receberá a Bola de Ouro caso a França vença a Copa do Mundo. “Sim”, respondem tanto Kieft quanto Van der Vaart com convicção.

“As pessoas não deveriam ter vergonha de terem duvidado dele no Real Madrid?”, pergunta Van der Vaart, que é então lembrado por Amrabat da polêmica petição — que, até o momento da redação deste artigo, já havia sido assinada por 97 milhões de pessoas — pedindo que Mbappé deixasse o Real.

“Essas pessoas deveriam ter uma vergonha danada! Elas deveriam mandar aquele outro embora”, diz Van der Vaart, possivelmente se referindo ao colega Vinícius Júnior. “Ele é simplesmente o melhor de todos! Quando você é tão bom assim... Pênaltis não se treinam, dá pra ver isso com o Messi...”

No entanto, também há espaço para uma observação crítica. “Na verdade, ele jogou mal hoje. Perdeu algumas chances, mas, enfim, marcou um gol espetacular. É realmente incrível. Ele é tão rápido. Tenho a sensação de que, aos 41 anos, se ainda estiver jogando, continuará sendo tão rápido assim”, conclui Van der Vaart com um piscar de olhos.



