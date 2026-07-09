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Van der VaartNOS
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Rafael van der Vaart, após o jogo França x Marrocos, critica duramente 97 milhões de pessoas: “Vocês deveriam ter muita vergonha!”

França x Marrocos
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Rafael van der Vaart está encantado com a atuação de Kylian Mbappé contra o Marrocos. O atacante francês está em excelente forma nesta Copa do Mundo e, com seu gol e a assistência para Ousmane Dembélé, foi fundamental para a vitória por 2 a 0 nas quartas de final. Na mesa de análise da NOS, acredita-se que ele esteja a duas partidas de conquistar a Bola de Ouro, mas Van der Vaart vai um pouco além.

Mbappé decepcionou um pouco no primeiro tempo ao perder de forma desesperadora o pênalti que ele mesmo havia conquistado. Seu chute, notavelmente fraco e mal direcionado, foi facilmente defendido por Yassine Bounou. Após o intervalo, Mbappé roubou a cena com seu chute certeiro no canto oposto e a assistência para Dembélé.

Mbappé marcou mais uma vez seu oitavo gol neste Mundial, igualando assim o total de gols do colega Lionel Messi (Argentina). Na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do Mundial, Mbappé está agora com vinte gols: apenas um a menos que Messi, que é doze anos mais velho (39).

“Eu nunca me canso de falar sobre ele”, comenta o analista Wim Kieft ao ver o 1 a 0. Mbappé chutou a bola com efeito de cerca de dezesseis metros, passando por Issa Diop e indo direto para o canto oposto. “É realmente especial. No fim das contas, é algo único.”

“Também não é a primeira vez que ele marca um gol assim, com tão pouco espaço. É incrível”, diz Kieft. O coanalista Nordin Amrabat levanta então a questão de se Mbappé receberá a Bola de Ouro caso a França vença a Copa do Mundo. “Sim”, respondem tanto Kieft quanto Van der Vaart com convicção.

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“As pessoas não deveriam ter vergonha de terem duvidado dele no Real Madrid?”, pergunta Van der Vaart, que é então lembrado por Amrabat da polêmica petição — que, até o momento da redação deste artigo, já havia sido assinada por 97 milhões de pessoas — pedindo que Mbappé deixasse o Real.

“Essas pessoas deveriam ter uma vergonha danada! Elas deveriam mandar aquele outro embora”, diz Van der Vaart, possivelmente se referindo ao colega Vinícius Júnior. “Ele é simplesmente o melhor de todos! Quando você é tão bom assim... Pênaltis não se treinam, dá pra ver isso com o Messi...”

No entanto, também há espaço para uma observação crítica. “Na verdade, ele jogou mal hoje. Perdeu algumas chances, mas, enfim, marcou um gol espetacular. É realmente incrível. Ele é tão rápido. Tenho a sensação de que, aos 41 anos, se ainda estiver jogando, continuará sendo tão rápido assim”, conclui Van der Vaart com um piscar de olhos.


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