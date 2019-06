Rafael Tolói projeta voltar 'zerado' para disputar a Liga dos Campeões

Ausente na parte final da última temporada na Itália, zagueiro brasileiro é um dos principais líderes da Atalanta

Um problema no tornozelo direito afastou Rafael Tolói da segunda parte da temporada na , que, de forma surpreendente, bateu e e ficou com a última vaga para disputar a Liga dos Campeões em 2019/20. Passou por cirurgia e teve que acompanhoar os últimos jogos do time como um verdadeiro torcedor na arquibancada.

Praticamente recuperado da lesão, o zagueiro brasileiro planeja estar 100% em forma dentro de um prazo de 30 dias. De férias no , tem treinado no , clube onde iniciou a carreira, para voltar "zerado" à .

"Vou iniciar a pré-temporada com toda equipe. Estou me sentindo muito melhor e trabalhando de forma dobrada. Quero voltar zerado", revelou o ex-são-paulino, à Goal.

Tolói, de 28 anos, é um dos jogadores mais antigos do atual grupo da Atalanta, tendo sido contratado em 2015/16. Ao todo, fez 126 jogos oficiais e marcado seis gols.