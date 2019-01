Rafael Sóbis diz que Internacional foi única opção em mente e sonha com mais títulos

Atacante voltou ao Colorado após oito anos longe do clube pelo qual conquistou duas Libertadores da América

Rafael Sóbis está de volta ao Beira-Rio após quase 8 anos longe da capital gaúcha. Ele chega em uma transferência livre de custos para sua terceira passagem pelo clube. Integrado em 2004 ao time profissional do Inter, Sóbis conquistou dois títulos no clube: as Copas Libertadores da América de 2006 e de 2010. Ele disse estar muito feliz por voltar em um momento especial em que o clube voltou a ter prestígio e força na Série A. As informações são do UOL Esporte.

"É bom ver que o Inter está forte novamente, voltou a ser respeitado. Eu quis voltar, agradeço a direção pelo esforço, eu fiz o meu. Não tinha outro clube na cabeça a não ser o Inter. Quero gravar esta passagem mais uma vez com títulos", falou Rafael.

Após conquistar a Libertadora de 2006 sobre o São Paulo, Sóbis embarcou para a Espanha e jogou por dois anos no Real Betis. De lá, foi para o Al-Jazira. Em 2010, o atleta foi emprestado para o Inter, onde ajudou a equipe a conquistar sua segunda Libertadores.

(Foto: Divulgação/Internacional)

Por último, o atacante atuou dois anos e meio no Cruzeiro. Na Raposa, ele jogou 65 partidas, marcou 12 gols e deu três assistências. Aos 33 anos e mais próximo do fim da carreira, o jogador sobre o momento especial da sua volta ao clube que o revelou ao mundo do futebol.

"É um momento espetacular, especial. Talvez, nos últimos anos, o momento mais esperado da minha carreira. A felicidade de voltar para casa, com a oportunidade de disputar grandes coisas. É um momento que vou desfrutar ao máximo, dar o máximo para fazer com que esta história fique eternizada como as outras", refletiu Sóbis.