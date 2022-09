Rafael Ramos, do Corinthians, é absolvido pelo STJD em caso de injúria racial contra Edenilson

Lateral-direito do Timão foi absolvido por unanimidade. Inter ainda pode recorrer da decisão no Pleno

Na manhã desta terça-feira (13), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu Rafael Ramos, lateral do Corinthians, da acusação de injúria racial que teria sido cometido contra Edenilson, meia do Internacional.

O lateral português foi absolvido por unanimidade pelo STJD, por cinco votos a zero. As perícias analisadas durante o processo foram consideradas inconclusivas e não conseguiram provar que Rafael Ramos utilizou a palavra “macaco” ao falar com o jogador do Internacional. Existe a possibilidade do Inter utilizar recurso e recorrer da decisão no Pleno.

O caso aconteceu no dia 14 de maio, em jogo disputado no Beira-Rio. Durante o segundo tempo, o árbitro Braulio da Silva Machado precisou paralisar a partida enquanto acontecia a discussão entre os jogadores, registrando o ocorrido em súmula. O jogo terminou empatado em 2 a 2.

Logo após a partida, Rafael Ramos foi a público negar qualquer acusação. O Corinthians, após o caso, contratou duas perícias, que também negaram a injúria. Além do âmbito esportivo, o caso também vem se desdobrando na Justiça comum, em ação movida por Edenílson contra Ramos.

Em nota oficial, o Corinthians ressaltou a luta contra o racismo, além de confirmar o suporte dado ao jogador Rafael Ramos durante todo o processo. Além disso, desejou uma “sequência plena nas carreiras desportivas de ambos os atletas”.