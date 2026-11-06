Rafael Nadal entra na diretoria do Real Madrid: será o presidente depois de Florentino Perez?

Rafa Nadal passará a integrar a Junta Directiva do Real Madrid após a ratificação pela assembleia geral dos sócios representantes. "Ele contribuirá para o presente e o futuro do clube", diz um comunicado do clube. "Recebi essa proposta com grande entusiasmo , escreve o ex-tenista. Tenho muita vontade de aprender e o desejo de dar minha contribuição"

Como anunciou o clube em um comunicado, foi proposta a nomeação do ex-tenista como novo membro da diretoria. A nomeação ainda precisará ser ratificada formalmente pela assembleia geral dos sócios representantes. "Nadal é uma das maiores lendas da história do esporte e um dos atletas espanhóis mais admirados e conhecidos em todo o mundo, escreve o Real Madrid. Para o clube e para todos os madridistas, é um enorme orgulho poder contar em sua Junta Directiva com uma figura de sua grandeza como atleta e ser humano, uma referência do esporte espanhol e mundial, que contribuirá, nessa nova função, para o presente e o futuro do nosso clube. Ele representa muito mais do que suas conquistas: seu talento, seu constante espírito de sacrifício e de superação, sua capacidade de enfrentar as dificuldades, sua competitividade, sua humildade, o respeito pelos adversários e companheiros, além de seu compromisso com a solidariedade, fazem dele um exemplo dentro e fora das quadras. Todos esses valores fazem parte da identidade do Real Madrid, e Rafael Nadal os personificou e defendeu ao longo de toda a sua carreira esportiva, tornando-se uma referência para milhões de pessoas em todo o mundo".

A proposta foi recebida com grande entusiasmo por Rafael Nadal, torcedor do Real Madrid desde sempre e sócio honorário desde 2011: "Quero agradecer ao presidente Florentino Pérez e à diretoria por terem me convidado a integrar a Junta Directiva do Real Madrid. Recebi essa proposta com grande entusiasmo, muita vontade de aprender e o desejo de contribuir de todas as formas possíveis". Entre as possibilidades, está também a de que ele se torne presidente do clube, no lugar de Perez, quando este concluir seu mandato.