Rafael Moura é do Botafogo: relembre os gols, títulos e times que já tiveram o He-Man

O atacante de 38 anos foi anunciado como reforço do Alvinegro para a Série B de 2021 e revelou ter parentesco com um grande ídolo botafoguense

O Botafogo anunciou a contratação de Rafael Moura para o seu ataque, em vínculo firmado até o final deste ano. O Glorioso será o 12º clube defendido pelo atacante, que através das suas redes sociais revelou ter parentesco com Heleno de Freitas, histórico ídolo botafoguense.

Rafael Moura vestira a Estrela Solitária em seu peito após dois anos defendendo o Goiás, e terá como responsabilidade ajudar o Alvinegro em sua luta para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Relembre, abaixo, algumas curiosidades e dados sobre o “He-Man”.

Times que Rafael Moura defendeu na carreira

Atlético-MG

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Natural de Belo Horizonte, Rafael Moura fez a base no Atlético-MG e estreou como jogador profissional no Galo em 2004 mas não foi muito aproveitado e acabou sendo vendido para o Vitória. Em 2017, já nacionalmente conhecido, enfim retornou ao Atlético, clube que torcia na infância, e marcou 10 gols em 49 jogos.

Número total de jogos: 51

Gols marcados: 10

Títulos pelo Atlético: Campeonato Mineiro de 2017

Vitória

Rafael chegou ao Rubro-Negro baiano em 2004 para ser reserva de Edílson Capetinha e Edílson, mas não teve muitas chances e acabou negociado com o Paysandu naquele mesmo ano.

Número total de jogos: 4

Gols marcados: 1

Títulos pelo Vitória: nenhum

Paysandu

No Papão, Rafael Moura fez dupla de ataque com Robgol e apesar de não ter conseguido evitar o rebaixamento do time paraense no Brasileirão de 2005 os seus sete gols em 14 jogos chamaram a atenção do Corinthians – que seria o campeão nacional daquela temporada.

Número total de jogos: 14

Gols marcados: 7

Títulos pelo Paysandu: nenhum

Corinthians

Foi no Alvinegro Paulista que Rafael ganhou notoriedade nacional, em 2006, especialmente por ter conseguido muitas vezes ser titular no estelar time que também contava com Carlos Tévez. Foi durante sua passagem pelo Corinthians que o atacante ganhou o apelido que o segue desde então: He-Man.

Número total de jogos: 50

Gols marcados: 16

Títulos pelo Corinthians: nenhum

Fluminense

Rafael chegou ao Fluminense em 2007 mas não agradou: fez apenas um gol em 11 jogos. Anos depois, entre 2011 e 2012, a história mudou, com o He-Man sendo nome importante do time que conquistou o Campeonato Carioca de 2012 e levantaria o Brasileirão naquele ano – apesar de muitas vezes ter sido um reserva de luxo para Fred, titular incontestável do Tricolor.

Número total de jogos: 79

Gols marcados: 28

Títulos conquistados: Campeonato Carioca (2012) e Campeonato Brasileiro (2012)

Lorient

Entre 2007 e 2008 o atacante teve uma passagem relâmpago pelo futebol francês, onde não conseguiu emplacar uma boa sequência de jogos pelo Lorient.

Número total de jogos: 2

Gols marcados: nenhum

Títulos conquistados: nenhum

Atlético-PR

Em 2008 assinou pelo Athletico-PR por empréstimo (ainda tinha vínculo com o Fluminense) e foi peça importante para evitar o rebaixamento do Furacão, mas no ano seguinte acabou tendo problemas com a diretoria paranaense e foi dispensado.

Número total de jogos: 34

Gols marcados: 14

Títulos conquistados: Campeonato Paranaense de 2009

Goiás

(Foto: Jeferson Guareze/AGIF)

Depois do Athletico e ainda com vínculo com o Fluminense, Rafael Moura foi emprestado para o Goiás em 2010 e se tornou ídolo do Esmeraldino. Teve destaque na campanha que levou o clube ao vice-campeonato da Copa Sul-Americana daquele ano e depois retornaria ao Fluminense. Entre 2019 e 2020 também comandou a linha de ataque do clube – sem conseguir evitar o rebaixamento à Série B em 2020. O Goiás foi o clube onde o He-Man mais anotou gols: foram 47 em 109 jogos.

Número total de jogos: 109

Gols marcados: 47

Títulos conquistados: nenhum

Internacional

(Foto: Getty Images)

Em 2012 foi contratado pelo Internacional e defendeu o Colorado, entre altos e baixos, até 2015. Pelo clube gaúcho fez 121 jogos, o seu maior número por uma única equipe no futebol profissional.

Número total de jogos: 121

Gols marcados: 29

Títulos conquistados: Campeonato Gaúcho (2013, 2014, 2015)

Figueirense

(Foto: Luiz Henrique/Figueirense FC)

Rafael Moura voltou a firmar contrato com o Atlético-MG em 2016, mas acabou sendo emprestado para o Figueirense. Dentre os momentos marcantes, um hat-trick em vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo em jogo que fez do He-Man o maior carrasco do Rubro-Negro neste século XXI: Rafael acumulou nove gols frente o clube carioca. Pelo Figueira, fez apenas uma temporada antes de retornar ao Galo.

Número total de jogos: 40

Gols marcados: 14

Títulos conquistados: nenhum

América-MG

(Foto: Mourão Panda/América-MG)

Rafael Moura chegou a receber proposta do Botafogo em 2018, mas optou por seguir em Belo Horizonte após o término de seu contrato com o Atlético. Posteriormente, o atacante revelou que a principal motivação foi ter ficado próximo de sua mãe, que na época lutava contra um câncer.

“Na época, minha mãe estava doente, estava em um tratamento de câncer. Isso serve muito para a torcida do Botafogo porque o torcedor botafoguense ficou com muita raiva por eu não ter aceito as propostas que o Botafogo me fez. Mas eu precisava ficar em Belo Horizonte. Eu fui para o Atlético-MG primeiro para isso, depois optei por ficar no América-MG também por isso”, revelou ao programa Fala Muito, do SporTV.

Apesar dos gols, Rafael Moura não conseguiu evitar o descenso do Coelho naquela edição 2018 do Brasileirão.

Número total de jogos: 40

Gols marcados: 9

Títulos conquistados: nenhum

Botafogo

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Sem contrato após deixar o Goiás na temporada 2020, Rafael Moura enfim acertou com o Botafogo. Aos 38 anos, o He-Man quer mostrar forças para ajudar o Alvinegro a voltar para onde nunca deveria ter saído: a elite do futebol brasileiro.

“Uma honra vestir essa camisa de tanta representatividade. Que sua estrela solitária e a minha lá no céu possam enviar boas energias e proteção para que ao final do ano possamos estar comemorando o nosso objetivo. Que eu seja 1 % do que foi um parente meu Heleno de Freitas!!”, disse em suas redes sociais, homenageando sua mãe, que faleceu em 2020, e revelando parentesco com um dos maiores ídolos botafoguenses.