Rafael Elias, o “Papagaio”, dá mais um passo em sua reconstrução no Palmeiras

Antes conhecido como Papagaio, o jovem atacante mudou de nome e começou com pé direito a temporada pelo Verdão

De volta ao Palmeiras para a temporada de 2021, o atacante Papagaio agora prefere ser chamado pelo nome de batismo, Rafael Elias. Se a estratégia significa um novo início para o jovem de 21 anos, pode-se dizer que ele começou bem.

Rafael entrou aos 24 do segundo tempo no confronto contra a Ferroviária pelo Paulistão 2021, quando o Palmeiras já vencia por 1x0. Já nos acréscimos, em uma bobeira da defesa, aproveitou por jogador a bola por cobertura e ampliar para o Verdão, o primeiro gol em sua “nova fase”.

O atacante vem de um período de 14 meses de suspensão, após ser flagrado no exame antidoping, pelo diurético hidroclorotiazida, substância proibida. Ao final da partida, Rafael aproveitou para desabafar sobre o período complicado.

“Foi muito difícil para mim, achei que esse momento nunca fosse chegar. Foi um trabalho árduo, (queria) agradecer o jurídico, comissão técnica, sempre me apoiaram nesses 14 meses”, disse o jogador.

“Quero agradecer minha esposa, minha filha. Espero que seja o primeiro de muitos nessa temporada, a gente tem muito a colher neste ano. O pessoal lá dentro da Academia sabe o que trabalho, trabalhando no dia a dia a gente pode colher”, completou Rafael Elias.

O jovem é só mais uma das peças de destaque do Palmeiras vindas da base. Após um período de empréstimo ao Atlético Mineiro, o atacante se junta a Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Veron, Wesley e outros nomes que ganham cada vez mais espaço no time principal do Verdão.