Compartilhar Siga GOAL no Google

A lenda do tênis Rafael Nadal foi eleita para a diretoria do Real Madrid com 99,5% dos votos na Assembleia Geral Extraordinária do clube. Ao lado do presidente Florentino Perez, o campeão de 22 torneios de Grand Slam prometeu ajudar a manter o Real Madrid no topo do esporte mundial.

Publicidade

Nadal é eleito para a diretoria do Real Madrid com votação esmagadora

A lenda do tênis Rafael Nadal passou oficialmente a integrar a diretoria do Real Madrid após receber 99,5% dos votos na Assembleia Geral Extraordinária do clube. Realizada presencialmente e pela internet no pavilhão de basquete da Ciudad Real Madrid, a votação teve 1.704 dos 1.713 sócios representantes a favor da nomeação, apenas quatro contra e cinco abstenções.

Nadal recebeu uma ovação de pé dos presentes quando seu novo cargo foi ratificado nos termos do artigo 46 do estatuto do clube. Sócio honorário desde 2011, o ícone espanhol passa agora a participar diretamente da gestão do clube que apoia desde sempre.

Nadal promete aprender e contribuir para a marca global do clube

Em discurso à assembleia, Nadal descreveu a nomeação como um motivo de orgulho que aprofunda sua ligação de longa data com o Real Madrid. Ele destacou a determinação de servir ao clube com humildade e ajudar a preservar sua posição no topo do esporte mundial.

"É uma grande responsabilidade fazer parte da diretoria do Real Madrid", disse Nadal. "Este clube passa de pais para filhos e une as pessoas. Para mim, é uma forma de estar com familiares e amigos para assistir aos jogos juntos. É uma alegria imensa e uma grande satisfação. Tenho plena consciência da responsabilidade, porque o Real Madrid é uma marca global. É uma responsabilidade infinita, que assumo com a esperança de aprender e contribuir para que este clube continue sendo o melhor do mundo."

Publicidade Publicidade

Perez exalta ícone do esporte como 'um dos nossos'

O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, liderou as homenagens durante a assembleia, que tinha um único item na pauta. Ele elogiou a personalidade de Nadal dentro e fora das quadras, além de seus 92 títulos na carreira, 22 títulos de Grand Slam, duas medalhas de ouro olímpicas e cinco títulos da Copa Davis. Perez afirmou que o ex-número um do mundo representa os valores fundamentais da instituição.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

"Hoje é um dia muito especial para o nosso clube e, pessoalmente, também é muito especial para mim como presidente do Real Madrid", declarou Perez. "E, para nós, há algo particularmente especial: Rafa é um dos nossos. Ele é sócio honorário do Real Madrid, tem um profundo sentimento por estas cores e sempre expressou com orgulho seu madridismo."

Compromisso de longo prazo com o futuro do Real Madrid

Perez afirmou estar confiante de que a presença de Nadal na diretoria ajudará a moldar o clube para as futuras gerações, preservando sua identidade e ambição. Nadal reforçou essa visão de longo prazo ao encerrar seu discurso sob aplausos dos sócios.

Publicidade

"Vou trabalhar para garantir que as coisas continuem como estão: um clube vitorioso que siga assim por muitos anos", declarou Nadal, antes de encerrar com "Hala Madrid!"