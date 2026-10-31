Veterano belga enfrenta acusações graves
O Ministério Público de Bruxelas pediu formalmente uma pena de dois anos de prisão e uma multa de € 105.000 para o ex-jogador do Cagliari por suposta lavagem de dinheiro. Embora o jogador de 38 anos tenha sido detido pela polícia em janeiro de 2025 durante uma investigação internacional sobre tráfico de drogas em Antuérpia, ele sempre declarou ser inocente. Os promotores já descartaram seu envolvimento direto com entorpecentes ou com uma organização criminosa.
Transferência de dinheiro é alvo de investigação
Apesar de terem abandonado as acusações iniciais de participação em uma quadrilha e tráfico de drogas, os investigadores do Estado acreditam que o veterano meio-campista, apelidado de “Il Ninja” durante sua passagem pela Itália, ainda deve ser condenado por movimentar recursos ilícitos superiores a € 100.000. A quantia em questão teria sido entregue a ele por seu amigo Nasr-Eddine Sekkaki, irmão mais novo do notório criminoso Ashraf Sekkaki.
Ao detalhar a transação durante a audiência, o representante do Ministério Público afirmou: “Nainggolan recebeu € 105.000 em dinheiro de Sekkaki, que pediu que a quantia fosse transferida para a conta de sua mãe.”
Em resposta às alegações, Nainggolan explicou aos investigadores que apenas pegou o dinheiro emprestado de Sekkaki para manter seu estilo de vida depois que suas contas bancárias foram bloqueadas após o divórcio de sua ex-mulher.
Defesa pede absolvição total
Nainggolan continua jogando na segunda divisão belga desde que voltou à Europa após uma passagem pela Indonésia, país natal de seu pai, onde defendeu o Bhayangkara FC, clube pertencente à polícia, na segunda metade da temporada 2023-24. Depois, chegou ao Lokeren em janeiro de 2025, antes de se transferir para seu clube atual, o Patro Eisden, um ano mais tarde.
Embora o meio-campista não tenha comparecido pessoalmente à audiência inicial, seu representante legal, Mounir Souidi, confirmou que a defesa buscará a absolvição total ao apresentar seus argumentos no próximo mês. “Já demonstramos que não havia fundamento nas acusações anteriores; resta apenas a de lavagem de dinheiro, mas ela também é infundada”, afirmou.
Audiência de novembro se aproxima
A equipe jurídica de Nainggolan deve apresentar formalmente seus argumentos de defesa ao tribunal de Bruxelas em 13 de novembro, na tentativa de obter o arquivamento da acusação financeira restante. Segundo a imprensa belga, o ex-meia de Roma e Inter poderá comparecer pessoalmente à audiência do próximo mês, após ter faltado à sessão mais recente. Até que haja um veredicto definitivo, ele segue vinculado ao Eisden, da segunda divisão.