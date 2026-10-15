A oitava rodada do Campeonato Espanhol não escapou ao veneno da intolerância. Em um relatório alarmante enviado pela LaLiga aos órgãos disciplinares, os cantos ofensivos voltaram a ocupar o centro do palco, e desta vez o protagonista foi o de sempre: o brasileiro Vinícius Júnior, alvo de um insulto direto no coração do País Basco, em uma rodada descrita como a mais tensa desta temporada.

A LaLiga, liga espanhola de futebol, condenou duramente o canto ofensivo "Vinícius imbecil", entoado pelos torcedores da Real Sociedad durante a partida de sua equipe contra o Deportivo La Coruña.

A entidade incluiu o episódio em seu relatório semanal oficial apresentado ao Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol e à Comissão Antiviolência, documento que registra todos os cantos que incitam à violência ou que contenham conteúdo ofensivo.

O incidente ocorreu no estádio da Real Sociedad, em San Sebastián, e se soma a um longo histórico de ataques sofridos pelo atacante do Real Madrid nos estádios espanhóis.

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Ninguém escapou: nem mesmo a própria Espanha

Os excessos não se limitaram a Vinícius. O mesmo relatório revelou outro escândalo na partida entre Alavés e Atlético de Madrid, na qual os torcedores da equipe anfitriã entoaram, em três ocasiões distintas, cantos ofensivos contra a Espanha e contra a seleção nacional.

A LaLiga documentou os cantos literalmente: "Que se dane a Espanha e que se dane a seleção" e "Espanhóis, filhos de....", em ofensa direta ao símbolo nacional.

Em um terceiro episódio não menos grave, o relatório apontou o que aconteceu na partida entre Málaga e Espanyol, na qual os torcedores da equipe andaluza gritaram duas vezes "Brian morre", dirigindo uma ameaça explícita ao jogador visitante Brian Zaragoza, que havia marcado o primeiro gol de sua equipe na partida encerrada com empate em 1 a 1.



