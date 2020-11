Racing x Flamengo: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), pelas oitavas de final da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT (para todo o Brasil), na TV aberta, além da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Racing x Flamengo DATA Terça-feira, 24 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Presidente Perón - Buenos Aires HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT (para todo o ), na TV aberta, além da Fox Sports, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atravessando um momento conturbado na temporada, o Flamengo entra em campo pressionado por um bom resultado para decidir a vaga às quartas de final da Libertadores em casa.

O técnico Rogério Ceni terá três desfalques: Thiago Maia, Pedro e Rodrigo Caio, lesionados.

Já o Racing encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo F, com 15 pontos, e chega para o duelo contra o Fla com pelo menos cinco desfalques: Cristaldo, que testou positivo para a Covid-19, além de Marcelo Díaz, Mauricio Martínez, Augusto Solari e Darío Cvitanich, lesionados

Após o treino desta segunda-feira, os jogadores do Mengão visitaram o estádio La Bombonera. #VamosFlamengo pic.twitter.com/7uj63OMJNZ — Flamengo (@Flamengo) November 23, 2020

Provável escalação do Flamengo: Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Renê; Gerson, Diego, Ribeiro; Vitinho, Bruno Henrique, Lincoln

Provável escalação do Racing: Arias; Pillud, Sigali, Nery Domínguez, Soto, Mena; Matías Rojas, Miranda, Fértoli, Reniero; Licha López.

COPA LIBERTADORES 2020: O RETROSPECTO

Líder do grupo A, o Flamengo registra 12 pontos, com quatro vitórias e uma derrota na primeira fase da Libertadores.

JOGOS DO FLAMENGO NA LIBERTADORES

1 x 2 Flamengo - 4 de março de 2020

Flamengo 3 x 0 SC - 11 de março de 2020

Ind. del Valle 5 x 0 Flamengo - 17 de setembro de 2020

Barcelona SC 1 x 2 Barcelona - 22 de setembro de 2020

Flamengo 4 x 0 Ind. del Valle - 30 de setembro de 2020

Flamengo x Junior Barranquilla - 21 de outubro de 2020

JOGOS DO RACING NA LIBERTADORES

Estudiantes de Mérida 1 x 2 Racing - 5 de março de 2020

Racing 1 x 0 - 12 de março de 2020

Racing 0 x 1 - 17 de setembro de 2020

Alianza Lima 0 x 2 Racing - 23 de setembro de 2020

Nacional 1 x 2 Racing - 30 de setembro de 2020

Racing 2 x 1 Estudiantes de Mérida - 21 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO FLAMENGO NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Atual campeão da , o Flamengo participa pela 16ª vez do torneio. Em 131 jogos, a equipe acumula 63 vitórias, 33 empates e 29 derrotas, com 190 gols marcados e 113 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Campeão 61,54% 2018 Oitavas de final 54,17% 2017 Fase de grupos 50% 2014 Fase de grupos 38,89% 2012 Fase de grupos 45,83% 2010 Quartas de final 53,33% 2008 Oitavas de final 66,67% 2007 Oitavas de final 79,17% 2002 Fase de grupos 22,22% 1993 Quartas de final 60% 1991 Quartas de final 75% 1984 Segunda fase 81,82% 1983 Fase de grupos 50% 1982 Segunda fase 50% 1981 Campeão 78,57%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Flamengo 19 de novembro de 2020 Flamengo 3 x 1 Campeonato Brasileiro 21 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Racing Copa Libertadores 1 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Flamengo Campeonato Brasileiro 5 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

RACING

JOGO CAMPEONATO DATA Racing 0 x 2 Sarandi 14 de novembro de 2020 Tucuman 2 x 0 Racing Campeonato Argentino 20 de novembro de 2020

Próximas partidas