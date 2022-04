Racing x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Racing e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Estádio Presidente Perón, a partir das 19h15 (de Brasília), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO Racing x Cuiabá DATA Quarta-feira, 13 de abril de 2022 LOCAL Estádio Presidente Perón - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, em Buenos Aires.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com seis vitórias consecutivas na temporada, o Cuiabá volta as atenções para a Copa Sul-Americana buscando manter a liderança do Grupo B. O time estreou com vitória por 2 a 0 em cima do Melgar

O Dourado, que terá a primeira partida de sua história fora do país, embarcou junto com o Fortaleza para a Argentina após a vitória por 1 a 0 pelo Brasileirão. O Leão encara o River Plate na quarta-feira (13), pela Copa Libertadores.

Chegada do Dourado no hotel na Argentina! 🇦🇷



🎥 TV Cuiabá#OrgulhodeMatoGrosso #SomoselCentrodeSudamerica pic.twitter.com/e5orvj7KO7 — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) April 12, 2022

Do outro lado, o Racing que está invicto na temporada, chega para o confronto com sete vitórias seguidas. Em 11 jogos, são oito triunfos e três empates.

Na primeira rodada da Sul-Americana venceu o River Plate-URU por 1 a 0 e tem os mesmos três pontos do Cuiabá.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 2 x 0 Melgar Copa Sul-Americana 7 de abril de 2022 Fortaleza 0 x 1 Cuiabá Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Fluminense Brasileirão 16 de abril de 2022 21h (de Brasília) Atlético-GO x Cuiabá Copa do Brasil 21 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

RACING

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 0 x 1 Racing Copa Sul-Americana 7 de abril de 2022 Atlético Platense 0 x 1 Racing Campeonato Argentino 10 de abril de 2022

Próximas partidas