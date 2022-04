Racing x Cuiabá: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

O Cuiabá enfrenta o Racing nesta quarta-feira (13), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Embalado com seis vitórias consecutivas na temporada, o Cuiabá volta as atenções para o torneio buscando manter a liderança do Grupo B. Na primeira rodada venceu o Melgar por 2 a 0.

Já o Racing, invicto na temporada, bateu o River Plate-URU por 1 a 0 e tem os mesmos três pontos da equipe brasileira.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro confronto fora do Brasil na história, o Cuiabá segue sem contar com o lateral-esquerdo Uendel e o volante Camilo, lesionados.

Visando a sequência de jogos na temporada, o técnico Pintado deve mesclar a equipe.

"O Racing vem fazendo um grande Campeonato Argentino, é o líder. Conheço bem a cultura do futebol sul-americano, sei que irão jogar a vida. Será um jogo muito competitivo e temos outro jogo difícil já no sábado. Então precisamos fazer essa programação, estabelecer prioridades para jogar em algo nível e alto rendimento nesse jogo e também de sábado (contra o Fluminense)", afirmou o treinador.

Do outro lado o Racing, sob o comando do técnico Fernando Gago, terá força máxima em campo, sem desfalques.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Racing: Gastón Goméz; Mura, Sigali, Insua, Mena; Moreno, Alcaraz, Jonatan Goméz, Rojas; Copetti, Chancalay.

Possível escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão, Rivas e Rodriguinho; Everton, André e Alesson (André Luís).

DESFALQUES

RACING:

-

CUIABÁ:

Uendel e Camilo: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Mario Diaz de Vivar - PAR

Assistentes: Milciades Salazar e Eduardo Britos - PAR

Quarto árbitro: Angel Arteaga - VEN

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Racing e Cuiabá será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quarta-feira (13).