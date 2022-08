Racing x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida acontece neste domingo (14), pela 13ª rodada do Campeonato Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Argentino, o Racing recebe o Boca Juniors no Estádio Presidente Perón, às 20h30 (de Brasília) deste domingo (14) em busca de uma melhor colocação na tabela. A transmissão do embate será realizada pelo canal ESPN 4, antiga Fox Sports, na tv por assinatura, e no streaming Star+, e na GOAL você acompanha ao vivo em tempo real.

Tanto uma equipe quanto a outra buscam a vitória nesse jogo para subir na tabela do Campeonato Argentino, que se mantém equilibrado na parte do meio da tabela. O Racing tem 20 pontos conquistados, ao longo de cinco vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, enquanto o Boca soma seis vitórias e seis derrotas, com 18 pontos.

O equilíbrio se dá pois, da décima até a segunda colocação, por exemplo, apenas seis pontos dividem as equipes. Na primeira colocação, o Atlético Tucuman soma 28 pontos e tem apenas uma derrota no torneio. Caso vença, o Racing pode encostar no topo, e o Boca, saindo vitorioso, tem chance de chegar à terceira posição.

Prováveis escalações

Possível escalação do Racing: Gómez; Pillud, Galván, Orbán e Piovi; Moreno, Alcaraz (Jonatan Gómez) e Miranda; Rojas, Romero e Hauche.

Possível escalação do Boca Juniors: García; Advíncula, Roncaglia, Figal e Fabra; Payero, Varela e Fernández; Romero, Orsini e Zeballos (Villa).

Desfalques da partida

Racing:

Sem desfalques.

Boca Juniors:

Sem desfalques.

Quando é?

JOGO Racing x Boca Juniors DATA Domingo, 14 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Presidente Perón - Buenos Aires, Argentina HORÁRIO 20h30h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Racing

JOGO CAMPEONATO DATA Racing 3 x 3 Tigre Campeonato Argentino 31 de julho de 2022 Barracas 0 x 0 Racing Campeonato Argentino 06 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Racing x Boca Juniors Campeonato Argentino 14 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília) Banfield x Racing Campeonato Argentino 18 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Boca Juniors

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 2 x 1 Platense Campeonato Argentino 06 de agosto de 2022 Agropecuario 0 x 1 Boca Juniors Campeonato Argentino 10 de agosto de 2022

Próximas partidas