Racing x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), pela terceira rodada da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Racing se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), em Buenos Aires, pela terceira rodada da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Racing x São Paulo DATA Quarta-feira, 5 de maio de 2021 LOCAL Estádio Presidente Perón - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Piero Maza Gómez (CHI)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo é líder isolado do grupo E da Liberttadores / Foto: Divulgação São Paulo

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (5), às 19h. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias, com seis pontos, e invicto, o São Paulo visita o Racing buscando seguir na liderança do grupo E.

Para o confronto, o técnico Hernán Crespo promoverá o retorno de Daniel Alves, poupado no empate com o Corinthians por 2 a 2 na última rodada do Paulistão, enquanto Léo, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Rentistas por 2 a 0, também volta a ficar à disposição.

Vamos, Tricolor!



🇧🇷🛫🇦🇷



Já o Racing tem quatro pontos e aparece na vice-liderança, com uma vitória sobre o Sporting Cristal e um empate com o Rentistas

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda (Bruno Alves) e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo.

Provável escalação do Racing: Gabriel Arias; Cáceres, Sigali, Domínguez, Martínez (Novilla), Mena; Chancalay, Miranda, López, Piatti; Copetti.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 0 Rentistas Libertadores 29 de abril de 2021 Corinthians 2 x 2 São Paulo Paulista 2 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mirassol x São Paulo Paulista 9 de maio de 2021 A definir Rentistas x São Paulo Libertadores 12 de maio de 2021 19h (de Brasília)

RACING

JOGO CAMPEONATO DATA Racing 2 x 1 Sporting Cristal Libertadores 29 de abril de 2021 Central Cordoba SdE 1 x 0 Racing Campeonato Argentino 2 de maio de 2021

