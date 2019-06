Rabiot admite conversa com a Juventus; saiba tudo do futuro do volante do PSG

Meia não joga desde 11 de dezembro, quando entrou em campo durante a vitória do PSG sobre o Estrela Vermelha na Champions League

Adrien Rabiot está cada vez mais longe do . O meia, que recusou a proposta de renovação contratual feita pelos parisienses, foi afastado do restante do elenco e não joga desde o triunfo na fase de grupos da , em dezembro de 2018.

Muito se fala sobre seu futuro, uma vez que o vínculo com o clube francês acaba no último dia de junho. A partir de 1º de julho qualquer time pode negociar diretamente com o meia, sem a necessidade de pagar algo aos parisienses.

Confira as últimas novidades sobre a situação.

CONVERSAS COM A JUVENTUS

O meio-campista francês está de férias na e admitiu que existe um interesse da e que as duas partes estão conversando e negociando sobre uma possível transferência ao time de Turim. De acordo com o próprio jogador:

"Eu gosto muito da Itália . Ficar neste lugar é maravilhoso, você descansa e se regenera. Espero uma temporada desafiadora. Juventus? Sim, os Bianconeri têm procurado por mim e estamos falando. Estamos considerando, não posso dizer nada. Eu não sei. A Juventus é um grande clube, onde todo bom jogador gostaria de ir. ? É a mesma situação. Eu tenho que decidir, mas por enquanto estou de férias", falou o francês ao Tuttosport.

JUVENTUS E REAL MADRID SÃO OS FAVORITOS PARA TER RABIOT

A Juventus e o são os dois favoritos para contar com o meia Adrien Rabiot na próxima temporada. e de Munique correm por fora.

O Canal+ da disse na última semana de abril que o Real Madrid já tem um acordo verbal com Rabiot, mas nada ainda foi confirmado.

A Juventus, que há muitas temporadas tem conseguido atrair jogadores de graça no fim de seus contratos, é considerado o outro time próximo do francês. A imprensa europeia diz que Rabiot teria interesse em jogar pela Juve há diversas temporadas. De acordo com o jornal La Reppublica, a Velha Senhora estaria disposta a oferecer 10 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) de salário por temporada.

O Barcelona foi por muito tempo considerado o time mais próximo da contratação do meia, mas a chegada do holandês Frenkie de Jong, do , esfriou os negócios.

Correndo por fora, o Bayern de Munique parece interessado mas ainda distante do francês.

RABIOT RETORNA AOS TREINOS COM O ELENCO

Adrien Rabiot voltou a treinar com o nesta quarta-feira (10), após suspensão de seis dias. O jogador foi punido pela equipe parisiense depois de curtir um vídeo de Patrice Evra, no Instagram, e ter ido a uma boate logo depois da eliminação do time na Champions League, para o Manchester United, em 6 de março.

Porém, o retorno ao grupo não significa que o mesmo poderá encarar o no próximo domingo (14), pela 32ª rodada da , longe disso. O PSG, que não conseguiu convencê-lo a renovar o contrato em junho, parece determinado a impedir que o jogador retome à competição até o final desta temporada.

Edinson Cavani também retomou os trabalhos coletivos com o elenco, mesmo não tendo participado de todo o treinamento. A princípio, nenhum risco será tomado com o atacante uruguaio que se recupera de uma lesão.