Rabiot não se apresenta à Juventus; motivo seria protesto por corte salarial

Meia ex-PSG não retorna a Turim e segue na França; apesar da polêmica, jogador afirma que não está em atrito com a diretoria da Velha Senhora

Com a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, diversos clubes fecharam um acordo para reduzir o salário de seus jogadores. Na , Chiellini ficou à frente das conversas entre o elenco e a diretoria para acertar os detalhes da redução, mas parece que nem todos os jogadores ficaram satisfeitos.

Isso porque o meia Adrien Rabiot não retornou para Turim e não se apresentou à Juve. E de acordo com o portal La Stampa, a ação teria acontecido em um protesto do jogador contra a medida. No entanto, o francês tratou de extinguir os rumores de que haveria um atrito com a diretoria do clube e informou à RTL France que irá retornar à cidade italiana na próxima quarta-feira (13).

O ex- disse que está na Riviera Francesa e, até por isso, está muito mais perto da do que outros companheiros. O meia também afirmou que a Juve não havia estipulado nenhum prazo para o retorno dos estrangeiros da equipe e que, dessa forma, não se sente nenhum pouco culpado por não ter se apresentado.

Como estava fora da Itália, Rabiot terá que passar pelos 14 dias de quarentena obrigatória, assim como aconteceu com Cristiano Ronaldo, que estava em . Após as duas semanas de isolamento, o jogador poderá ficar à disposição do treinador Maurizio Sarri e trabalhar com o restante do grupo.

O francês sempre foi um jogador polêmico, o que pode ter motivado a suspeita de protesto. Caso realmente retorne a Itália no tempo estipulado, tudo pode não ter passado de um mal entendido.

Cabe destacar que a Velha Senhora foi um dos primeiros clubes a reduzir o salário de seus jogadores. A redução de 25% dos vencimentos ao longo de quatro meses foi elaborada por Chiellini, que é formado em economia.

Na Itália, os vinte clubes da concordaram com o retorno da competição, mas ainda aguardam o aval das autoridades. Por enquanto, os clubes receberam a permissão de retomar suas atividades a partir da próxima segunda-feira (18).