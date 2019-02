Rabiot está quase certo com o Barça, mas ainda não assinou, diz jornal

O jogador francês foi especulado pela mídia espanhola de que não seria mais contratado pelo clube catalão, mas há controvérsias

Adrien Rabiot pode ter seu futuro definido em breve. O jogador do Paris Saint-Germain ainda não assinou contrato com o Barcelona, que já vem se demonstrando impaciente quanto a essa demora, mas há mudanças no clube catalão que podem acelerar a contratação do francês.

Segundo o jornal Le Parisien, o jogador de 23 está confiante de que será um novo membro do elenco do Barça no próximo verão europeu. Foi apurado que ele já possui um acordo global com o clube que envolve salário, bônus de assinatura e projeto de desempenho esportivo. Ele entraria na equipe para ocupar o lugar de Ivan Rakitic, no meio de campo, já que o croata pode estar se preparando para deixar o time.

Rabiot está livre para assinar contrato com qualquer outro clube, sem taxa de transferência, desde 1º de janeiro. O jogador não quis renovar seu contrato com o PSG, mas o técnico Thomas Tuchel tenta reintegrá-lo na equipe mesmo quando a diretoria o quer afastado.

Para portais espanhóis como o Mundo Deportivo, a novela entre Rabiot e Barcelona já está se tornando cada vez mais cansativa. O jornal chegou a publicar que o clube catalão já havia desistido de esperar pelo meio-campista, escrevendo em sua manchete “Barça está cansado de esperar pelo meio-campista do PSG”.

O que os portais espanhóis não compreenderam, segundo o Le Parisien, é que Rabiot não gosta de se adiantar para um novo compromisso, mesmo quando se trata de assinar contrato com o clube de Lionel Messi e ver as portas se fecharem no último minuto.