Rabiot está na lista de jogadores do PSG na Champions League

Apesar de manifestar a intenção de não permanecer na equipe e estar afastado do restante do elenco, o meia segue entre os inscritos na competição

Afastado pela diretoria do PSG pelo imbróglio envolvendo a renovação contratual com a equipe, o meia Adrien Rabiot segue na lista de jogadores inscritos para as oitavas de final da Champions League.

O camisa 25 se recusa a assinar uma extensão do vínculo que se encerra no fim da temporada e, por conta disso, não está disponível para o treinador Thomas Tuchel.

Como novidades entre os que podem atuar na segunda fase da Champions apareceram o meia Leandro Paredes, contratado junto ao Zenit e o atacante Metehan Güçlü, que subiu das categorias de base.

A única baixa relevante é a do atacante Timothy Weah, que foi emprestado na última janela de transferências ao Celtic.