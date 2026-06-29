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France Senegal RabiotGetty Images

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Rabiot critica os campos da Copa do Mundo: “Na Europa, estamos acostumados a algo melhor”

França

O meio-campista do Milan e da seleção francesa, Adrien Rabiot, falou em entrevista coletiva sobre as condições do gramado de East Rutherford, em Nova York, onde está programada a partida das oitavas de final contra a Suécia: “É verdade que, na Europa, estamos acostumados a jogar em gramados em melhores condições. Ele não estava em boas condições. Tenho a impressão de que houve uma leve melhora, mas o gramado continua bastante duro. Não é uma desculpa. Fizemos uma boa partida neste campo contra o Senegal”

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