Rabbi Matondo: no Schalke, jogador segue passos de Sancho após saída de Sané

Matondo deixou o City para juntar-se à Bundesliga em janeiro e, após início lento, começou a ganhar destaque na competição

Apesar de Leroy Sané deixar o em 2016, os fãs do clube continuam orgulhosos sempre que alguém menciona o nome do jogador e lembram-se com carinho dos primeiros passos do atleta antes da grande mudança para o .

Desde então, os gigantes da seguiram a procura de um substituto para Sané. E, após três anos de tentativas, eles parecem ter encontrado um: Rabbi Matondo. Ironicamente, o jogador ingressou no Schalke após as limitadas oportunidades no City justamente devido à presença de Sané no elenco.

Contratado por 9 milhões de euros em janeiro de 2019, Matondo teve um início lento no Schalke, mas após ter completado 19 anos em setembro, os sinais são de que o jovem atleta está prestes a ganhar os holofotes na sob o comando de David Wagner.

Após o início da carreira no , Matondo foi impedido de atuar com o City até março de 2017, uma vez que o devia cerca de 500 mil libras em compensação. Já com a possibilidade de entrar em campo, Matondo impressionou de imediato a comissão técnica do City, em meio a um grupo de jogadores nascidos em 2000, que incluíam Jadon Sancho e Phil Foden. Juntos, o trio foi destaque do City na Inglesa.

Enquanto isso, nos treinamentos, Matondo impressionava com a agilidade e velocidade com a bola nos pés. Durante um teste físico, o jogador percorreu 20 metros em apenas 2,62 segundos e bateu o recorde de Sané.

"Não estou particularmente impressionado com o fato de ter sido o jogador mais rápido. O ritmo é importante hoje, mas não é tudo", disse Matondo ao ser questionado a respeito da conquista em uma entrevista recente na Alemanha. Muitos outros jogadores também foram rápidos, mas apenas poucos têm o talento necessário para usá-lo em campo.

Não há dúvida de que Matondo possui exatamente isso, mas torna-se titular no City pode ser, atualmente, o feito mais difícil no mundo do futebol. Com Sané, Raheem Sterling, Riyad Mahrez e Bernardo Silva à frente na hierarquia, a decisão de deixar o City foi tomada pelo próprio jogador - Matondo estava indo embora.



(Foto: Getty/Goal)

"Ele é um talento incrivelmente rápido e jovem, eu sei o quão bom ele é". Na época, essa foi a reação de Pep Guardiola, técnico do Manchester City, em resposta aos relatos da saída de Matondo do clube. "Este time está funcionando tão bem. Todos os jogadores confiam nele. Se ele quer ser paciente e ficar, mas se quer sair, ele vai embora".

Ao chegar no Schalke, Matondo foi imediatamente relacionado e saiu do banco de reservas nos últimos 15 minutos para estrear na derrota por 2 a 0 para o Borussia Monchengladbach. Duas semanas depois, realizou a primeira partida como titular da equipe diante do . Porém, com o clube enfrentando a improvável batalha contra o rebaixamento e com a demissão do técnico Domenico Tedesco, em março as oportunidades começaram a ficar cada vez mais limitadas para o jovem jogador.

A chegada de Wagner como substituto permanente de Tedesco ofereceu esperança a Matondo, no entanto, uma lesão sofrida na pré-temporada forçou o atleta a ficar de fora do primeiro mês desta temporada. Ainda assim, uma vez em forma o mesmo não precisaria esperar muito para ter a oportunidade de mostrar o que pode fazer em campo.



(Foto: Getty Images)

Matondo repetidamente causou problemas defensivos aos adversários graças a velocidade e dribles desconcertantes. Ele havia chegado à Alemanha no momento certo.

Como era previsto, muitos esperavam de Matondo um impacto semelhante ao de Sancho durante a primeira temporada junto aos . O ex-ala do City marcou 12 gols e deu 17 assistências durante a campanha de estreia com o Dortmund, o que o ajudou a ganhar o prêmio NxGn da Goal como o melhor jovem atleta do mundo, em março.

Mais artigos abaixo

"Quando cheguei à Alemanha, Jadon escreveu para mim", disse Matondo à TalkSport após ser perguntado se seguiria os passos do inglês. "Ele me deu dicas e explicou como estão as coisas na Alemanha. Foi ótimo conversar com ele e ouvir o que ele passou".

Desde então, Matondo mudou-se para o próprio apartamento e frequenta regularmente aulas de alemão após os treinamentos. Replicar as conquistas de Sancho pode estar além de Matondo, mas isso não significa que o jogador não possa tornar-se um dos melhores alas da Bundesliga, se não da Europa. Regularmente titular do Schalke, equipe que volta a desafiar o topo da tabela, é a hora certa para Matondo finalmente voar.