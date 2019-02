R. Oliveira compara Libertadores à Champions e elogia Galo: "Torcida vive a Copa"

Na quinta participação na Copa Libertadores, jogador marcou 14 gols em 25 partidas disputadas

Destaque do Atlético-MG, Ricardo Oliveira revelou qual a relação com a Libertadores, o principal torneio disputado pelos times da América do Sul. Na pré-libertadores com o Galo, o jogador busca uma vaga na fase de grupos desta edição. Mas antes de entrar em campo contra o Danubio, na próxima terça-feira (05), pela segunda fase preliminar, o atacante comparou o torneio sul-americano à Champions League.

Em entrevista ao site Copalibertadores.com, o centroavante destacou a importância da Libertadores durante a temporada das equipes brasileiras, além de elogiar a torcida do Galo: “Ganhei a Champions League, é verdade, é uma competição incrível, mas certamente para nós, sul-americanos que jogamos no Brasil, a Libertadores é uma espécie de Champions League. O maior sonho da minha carreira hoje é levantar esse troféu”.



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Durante o bate-papo, o camisa 9 do Galo contou o que já sabe sobre o adversário de logo mais: “Vai ser o primeiro jogo oficial deles no ano, mas é um time que se reformulou, que tem uma mescla de jogadores novos com experientes, treinador novo, com uma ideia de jogo bem clara. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, porém estamos preparados para esse desafio. Vamos para fazer um grande jogo no Uruguai, é a nossa estreia, estamos muito confiantes e animados porque é uma competição que desejamos muito”.

Em sexto lugar no Brasileirão 2018, o Atlético-MG, assim como o São Paulo, não garantiu vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Para seguir na busca pelo bicampeonato, o time mineiro precisará passa pelo Danubio, além de disputar outra fase preliminar. Caso consiga superar os dois adversários, o Atlético-MG cairá no Grupo E.

“Precisamos eliminar os nossos adversários para entrar na fase de grupos da competição, e essa é a nossa maior ambição. Primeiro é o Danubio, vamos dar o nosso melhor. Nosso desejo é a nossa ilusão e vamos em busca disso”, disse.



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG/Divulgação)

Por fim, Ricardo atribuiu elogios aos torcedores do Galo e destacou o sentimento da massa atleticana com a Copa Libertadores:

“O torcedor atleticano é muito apaixonado e vive esse momento de Libertadores de uma maneira muito intensa, se envolve muito com a competição, e nós também estamos muito, mas muito animados e conscientes de que é uma grande oportunidade para voltar a fazer história levantando esse troféu tão desejado pelo clube, pelo torcedor, pela comissão técnica e nós, jogadores”.