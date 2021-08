Róger Guedes rescinde com clube chinês e fica livre para fechar com Corinthians

Atacante e Shandong Taishan acertam acordo amigável de rescisão contratual, e jogador tem caminho aberto para acertar com Timão

Róger Guedes, enfim, está livre no mercado da bola. O estafe do atacante acertou nesta segunda-feira (23) um acordo de rescisão amigável com o Shandong Taishan, antigo Shandong Luneng, da China, e tem caminho aberto para fechar com o Corinthians.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As tratativas para a rescisão do jogador foram conduzidas pelo agente Paulo Pitombeira, que tem conversado com os chineses nos últimos sete meses a fim de buscar a rescisão do jogador. O advogado Breno Tannuri também participou ativamente das tratativas para que o atleta ficasse livre no mercado da bola.

O Timão aguardava esse passo da rescisão do vínculo que era válido até julho de 2022 para poder avançar com a contratação do jogador de 24 anos.

Depois de meses de negociação entre os representantes de Róger Guedes e o clube da China, o atacante enfim conseguiu sua liberação. Havia dificuldade no acerto, pois mesmo sem jogar desde o fim do ano passado Róger Guedes estava recebendo salários em dia. A situação era diferente, por exemplo, de Renato Augusto, outro contratado pelo Corinthians. Estrangeiros enfrentam dificuldades para entrar na China por causa de restrições em meio à pandemia de Covid-19.

Livre no mercado da bola, Róger Guedes pode assinar diretamente com qualquer time e a tendência é de retorno ao futebol brasileiro. A Goal ouviu que não há hoje (23 de agosto) um acordo fechado entre Corinthians e Róger Guedes, mas o Timão é o favorito a contratar o atleta, após fechar com Renato Augusto e Giuliano. Fábio Santos, por exemplo, é um dos atletas do atual elenco corintiano que tem relação com o atacante.