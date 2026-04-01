Quinten Timber faz uma declaração sincera sobre o nível do Feyenoord

Quinten Timber se adaptou rapidamente ao Olympique de Marselha após deixar o Feyenoord. O meio-campista afirma se sentir melhor do que nunca e não duvida de suas chances de disputar a Copa do Mundo, como deixou claro em entrevista ao Algemeen Dagblad.

“É um grande salto”, afirma Timber sobre sua transferência para a França. “Costuma-se dizer que o futebol francês é uma competição muito forte fisicamente, mas o futebol jogado aqui é realmente de alta qualidade.”

O jogador da seleção holandesa percebe diariamente a diferença de nível. “Basta eu observar, mesmo só nos treinos, como Mason Greenwood e Pierre-Emerick Aubameyang finalizam na meta. Isso é qualidade e, como companheiro de equipe, você quer fazer parte disso.”

Timber sente que está evoluindo desde que chegou ao Marselha. “Com certeza. Joguei todas as partidas desde que vim para o Olympique. Só no jogo contra o Paris Saint-Germain já aprendi muito.”

“Na França, eles são pragmáticos. Na Holanda, às vezes somos ingênuos, muitas vezes até.” Segundo Timber, o ritmo e a pressão são consideravelmente maiores. “Há menos tempo com a bola, senão alguém já está na sua nuca.”

Com a Copa do Mundo se aproximando, o meio-campista é claro sobre suas ambições. “De jeito nenhum. Estou convencido de que vou para a Copa do Mundo neste verão.” Ele confia em sua posição na seleção holandesa. “O técnico sabe o que pode esperar de mim.”

Por fim, Timber olha principalmente para o futuro e deixa para trás sua saída do Feyenoord. “Para ser sincero, não acompanho mais muito a Eredivisie.”