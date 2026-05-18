Quinten Timber deixa o Olympique de Marselha após um semestre sem sucesso e aposta em uma transferência de alto nível

Quinten Timber vai procurar um novo clube no próximo verão, segundo informa o renomado jornal L’Équipe. O jogador, que já disputou dez partidas pela seleção holandesa, recebeu autorização para sair e está de olho em uma transferência de grande envergadura.

Na semana passada, ficou claro que o Marselha definitivamente não disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada, o que traz grandes consequências financeiras para o clube. O elenco precisa passar por uma reformulação, e Timber é um dos jogadores colocados à venda.

O meio-campista ainda não conseguiu convencer desde sua transferência no inverno passado. Timber disputou 15 partidas oficiais no campeonato, mas ainda aguarda seu primeiro gol ou assistência.

Provavelmente, o Marselha poderá lucrar bastante com a venda de Timber, já que ele foi contratado do Feyenoord há quatro meses por apenas 4,5 milhões de euros. O holandês ainda tem contrato válido até meados de 2030.

Além disso, o L’Équipe sabe que o próprio Timber está aberto a dar o próximo passo em sua carreira. Segundo informações, ele estaria totalmente empenhado em uma transferência para a Premier League, onde também atua seu irmão, Jurriën Timber.

Aliás, Igor Paixão pode ter o mesmo destino. O ala de 25 anos também tem contrato até meados de 2030 e, além disso, estaria em alta no mercado. Com isso, ele poderia dar um enorme impulso financeiro ao Marselha.

De acordo com o L’Équipe, o clube está sob vigilância reforçada da UEFA, devido a acordos financeiros anteriores firmados em 2022 após um acordo com a federação europeia de futebol. Se o Marselha não cumprir as condições impostas, corre o risco de sofrer novas sanções. Anteriormente, o clube já havia recebido uma multa de dois milhões de euros, grande parte da qual foi suspensa.