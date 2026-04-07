Quinta ausência... Jogador do Al-Ahli de Jeddah é reprovado nos testes do Al-Fayha

As ausências continuam a afetar o Al-Ahli de Jeddah, poucas horas antes de sua esperada partida contra o Al-Fayha na Liga Roshen da Arábia Saudita.
O Al-Ahli visita o Al-Fayha amanhã, quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, em partida antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen.
O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que a lista do Al-Ahli para a partida não incluiu o nome do lateral saudita Zakaria Hawsawi, devido a uma lesão.
Hosawi ficou de fora da equipe do Al-Ahli na vitória por 3 a 0 sobre o Damak, no último sábado, no Estádio Al-Inmaa, pela 27ª rodada da Liga Roshen, após retornar lesionado da seleção saudita.
Leia também: Surpresa no Al-Ahli... Revelada a situação de Abu Al-Shamat e Ibáñez para a partida contra o Al-Fayha
O jornal explicou que o lateral-esquerdo saudita passou por exames médicos nesta terça-feira, antes de viajar para Al-Majma'a, para avaliar o grau de recuperação de sua lesão no joelho, e o resultado foi sua exclusão da lista.
Hosawi é o quinto jogador que o Al-Ahli perderá na partida contra o Al-Fayha, depois dos zagueiros: o brasileiro Roger Ibáñez e o turco Merih Demiral, do lateral-direito saudita Ali Majrashi, além do meio-campista francês Valentin Atangana.
O Al-Ahli ocupa a terceira posição na Liga Roshen, com 65 pontos, a cinco pontos do líder Al-Nassr e atrás do Al-Hilal, segundo colocado, no saldo de gols.