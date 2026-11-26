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Danny Ghosen revelou no College Tour de podcast! que Quincy Promes o procurou para fazer um documentário sobre sua vida e seus processos criminais. O jogador também queria financiar toda a produção.

“Há algum tempo, entrei em contato com o jogador de futebol Quincy Promes. Eu disse: ‘Olha, não está na hora de você contar a sua versão da história?’”, começa Ghosen no podcast. “Promes disse: ‘Agora não, agora não. Talvez outra hora.’ Seis meses depois, Promes disse que seu primo entraria em contato comigo.”

Ghosen conta que, em seguida, conversou com o primo de Promes. Na conversa, ficou claro que o ex-jogador da seleção holandesa queria fazer um documentário para contar sua versão da história. Ele queria pagar toda a produção.

“Então eu disse: ‘Isso vai ser complicado’”, conta Ghosen. “Porque aí você teria que abrir mão da sua independência”, acrescenta o apresentador Twan Huys. Em seguida, ele pergunta se Ghosen chegou a cogitar aceitar a proposta.

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“Não, claro que não, porque você não pode ser financiado por alguém sobre quem vai fazer um documentário e de quem pretende falar de forma crítica”, responde o jornalista.

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Huys lembra que Promes também foi condenado por crimes. “Por isso, não pode acontecer de jeito nenhum. E de onde vem o dinheiro? Pode ser dinheiro do tráfico de drogas”, conclui Ghosen.

Promes foi condenado a um ano e meio de prisão em junho de 2023 por agressão grave contra seu primo. Durante uma briga em uma festa em Abcoude, ele esfaqueou a perna do familiar.

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Em fevereiro de 2024, o ex-jogador da seleção recebeu outra pena de prisão. Dessa vez, o tribunal o condenou a seis anos de prisão por seu envolvimento no contrabando de mais de 1.350 quilos de cocaína pelo porto de Antuérpia.

As duas condenações ainda não são definitivas. Os recursos nos dois processos criminais começarão a ser julgados pelo Tribunal de Apelação de Amsterdã a partir de 30 de novembro de 2026.