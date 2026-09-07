O ex-jogador Quincy Promes falou pela primeira vez de forma detalhada no último verão sobre seu papel no tráfico de drogas. Foi o que disse seu advogado nesta segunda-feira, durante uma audiência em recurso.

Promes, de 34 anos, foi ouvido durante um dia inteiro em junho sobre seu papel e o de seu primo, Marylio V., no contrabando de cocaína em 2020. "Ele explicou como acabou se envolvendo no caso", contou seu advogado, Geert-Jan Knoops, no Tribunal de Apelação de Amsterdã. Promes também teria falado sobre telefones criptografados.

Promes foi condenado à revelia em fevereiro de 2024 a seis anos de prisão por sua participação em tráfico de drogas em grande escala. Conversas de chat obtidas após quebra de criptografia mostraram que o atacante comandou, em janeiro de 2020, pessoas encarregadas de retirar carregamentos de 650 e 712 quilos. A alfândega interceptou um desses dois carregamentos de drogas. Com o outro carregamento, milhões foram ganhos.

O ex-jogador do Ajax e da seleção da Holanda não esteve presente nas audiências durante o processo em primeira instância, negou envolvimento e recorreu. Promes acabou sendo preso em Dubai e extraditado para a Holanda. Ele já está preso há mais de 1,5 ano.

No recurso, o tribunal determinou que seu primo poderá ser interrogado sobre as novas declarações. Esse interrogatório acontecerá em novembro. O julgamento do mérito do caso está marcado para 30 de novembro e 2 de dezembro. Na ocasião, Promes também será julgado pela suspeita de ter esfaqueado um familiar em 2020.

O próprio Marylio V. foi condenado em recurso no último mês de março a três anos e oito meses de prisão. Foi uma pena consideravelmente menor do que em primeira instância, quando ele foi condenado a seis anos.















