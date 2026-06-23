Quilindschy Hartman deixa o Burnley após apenas uma temporada e assina contrato em uma nova liga de ponta

Quilindschy Hartman vai deixar o Burnley para se transferir para o Espanyol, segundo informa a ESPN. Assim, a aventura na Premier League do jogador, que disputou cinco partidas pela seleção holandesa, fica limitada a uma única temporada.

Há um ano, Hartman deixou o Feyenoord por dez milhões de euros para se juntar ao Burnley. O início foi promissor, mas, no meio da temporada, Hartman perdeu repentinamente sua vaga no elenco.

Com isso — e devido ao rebaixamento da Premier League —, sua saída tornou-se inevitável. Como o americano Alan Pace é proprietário tanto do Espanyol quanto do Burnley, a transferência para a LaLiga será fácil de concretizar.

Um detalhe que chama a atenção é que Hartman já esteve presente, em janeiro, em uma partida do Espanyol no Estádio RCDE. Essa visita é vista agora como um primeiro sinal de interesse concreto. Desde então, os contatos se intensificaram ainda mais.

Ainda não está claro se se trata de uma transferência definitiva ou de um acordo de empréstimo. Parece improvável que o Espanyol consiga arcar com uma quantia significativa pela contratação de Hartman, que ainda tem contrato na Inglaterra até meados de 2029. O Burnley já havia indicado anteriormente que estaria disposto a cooperar com uma saída temporária do lateral-esquerdo.

Hartman, sem dúvida, imaginava algo bem diferente para sua carreira após deixar a Eredivisie. Ao longo da temporada passada, ele não só perdeu sua vaga no Burnley, como também viu seu lugar na seleção holandesa ficar cada vez mais distante.

Recentemente, Hartman revelou ter sondado a possibilidade de mudar de seleção para Curaçao, mas, considerando os cinco jogos que disputou pela seleção holandesa, isso se mostrou impossível.