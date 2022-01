Questionada sobre reforços, Leila Pereira dá recado aos torcedores do Palmeiras

Um dos grandes objetivos do Palmeiras é reforçar o seu elenco para a temporada de 2022, e a posição de maior carência no elenco alviverde é a de atacante. Enquanto a torcida aguarda ansiosa por novidades, a mandatária Leila Pereira trata de acalmar os ânimos.





Nesta sexta (31), a nova presidente do Palmeiras usou sua conta oficial no Instagram para enviar um recado aos torcedores. O assunto foi novamente o sonhado atacante, contratação que vem sendo cobrada ostensivamente.

“Eu sei que às vezes vocês ficam ansiosos demais, mas segurem um pouco a ansiedade. Eu sei que é difícil, mas às vezes precisa, para que possamos fazer o melhor. Vamos para o Mundial de Clubes, nosso foco total é em fevereiro, para que cheguemos muito fortes”, disse Leila nas redes.

“Estou lendo minhas redes sociais, vejo a ansiedade do torcedor e compreendo. Não me falta coragem e energia para tomar decisões. Mas, no futebol, precisamos tomar decisões assertivas, porque vocês sabem que é tudo caríssimo. O Palmeiras terá um time forte, mas fazendo os investimentos que forem o melhor para o clube”, completou.

Apesar da urgência em encontrar um grande nome para a posição, o Palmeiras segue pregando a cautela e paciência na hora da decisão. O time perdeu o atacante William, que foi para o Fluminense, mas já contratou Rafael Navarro, destaque do Botafogo na Série B.

Entre os nomes ventilados no Verdão estão o argentino Valentim Castellanos, do NY City, Yuri Alberto do Inter e Edinson Cavani do Man United. A ideia é trazer uma peça para assumir a camisa 9 da equipe, também considerando que Luiz Adriano não deve seguir.