Segundo informações do Bild, o veterano do Bayern de Munique Serge Gnabry vai levar a seleção alemã a campo como capitão na noite de quinta-feira, na Allianz Arena.

De acordo com a publicação, o jogador de 31 anos também será titular contra os sérvios. Com 61 partidas pela seleção, Gnabry é, de qualquer forma, o jogador mais experiente do atual elenco de Klopp.

Na coletiva de imprensa de quarta-feira, o treinador da seleção ainda fez mistério ao ser perguntado sobre o capitão. Ele não revelou qual jogador assumiria a função.

Normalmente, o companheiro de Gnabry no Bayern, Joshua Kimmich, é o capitão de ofício da seleção da DFB, mas o meio-campista não foi mais convocado por Klopp para a segunda parte dos jogos internacionais contra Sérvia e Grécia e, por isso, deixou a delegação.

Já Gnabry foi um dos seis jogadores que puderam permanecer na seleção alemã mesmo após os dois primeiros jogos de Klopp. Contra a Holanda (1 a 1) e a Grécia (0 a 1), ele entrou como opção no banco.

Depois de somar apenas um ponto em dois jogos contra a Sérvia, a equipe da DFB está praticamente obrigada a vencer. Em caso de derrota, há risco de rebaixamento para a Liga B, o que pode trazer consequências em relação ao sorteio da qualificatória da Euro 2028.