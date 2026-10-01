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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

Questão do capitão resolvida! Jürgen Klopp aparentemente coloca estrela do Bayern de Munique entre os titulares

Liga das Nações A
S. Gnabry
J. Klopp
Alemanha x Sérvia
Alemanha
Sérvia

Após a saída de Joshua Kimmich, não estava claro quem assumiria a braçadeira de capitão na seleção alemã contra a Sérvia. No entanto, Jürgen Klopp supostamente já tomou uma decisão.

Segundo informações do Bild, o veterano do Bayern de Munique Serge Gnabry vai levar a seleção alemã a campo como capitão na noite de quinta-feira, na Allianz Arena.

De acordo com a publicação, o jogador de 31 anos também será titular contra os sérvios. Com 61 partidas pela seleção, Gnabry é, de qualquer forma, o jogador mais experiente do atual elenco de Klopp.

Na coletiva de imprensa de quarta-feira, o treinador da seleção ainda fez mistério ao ser perguntado sobre o capitão. Ele não revelou qual jogador assumiria a função.

Normalmente, o companheiro de Gnabry no Bayern, Joshua Kimmich, é o capitão de ofício da seleção da DFB, mas o meio-campista não foi mais convocado por Klopp para a segunda parte dos jogos internacionais contra Sérvia e Grécia e, por isso, deixou a delegação.

Já Gnabry foi um dos seis jogadores que puderam permanecer na seleção alemã mesmo após os dois primeiros jogos de Klopp. Contra a Holanda (1 a 1) e a Grécia (0 a 1), ele entrou como opção no banco.

Depois de somar apenas um ponto em dois jogos contra a Sérvia, a equipe da DFB está praticamente obrigada a vencer. Em caso de derrota, há risco de rebaixamento para a Liga B, o que pode trazer consequências em relação ao sorteio da qualificatória da Euro 2028.

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