"Quero trabalhar com pessoas que eu amo", diz Mourinho sobre o futuro

Demitido pelo Manchester United em dezembro, o técnico quer evitar conflitos internos

Sem clube desde a demissão do Manchester United em dezembro, José Mourinho é apontado em diversos clubes europeus. No entanto, de acordo com o próprio treinador, o seu destino inclui trabalhar com pessoas que ele ama.

"Se for um clube sem ambição, não pegarei. Me recusei porque quero um futebol de alto nível e ambições ao mais alto nível", afirmou o ex-treinador do Real Madrid e do Chelsea ao "The Telegraph".

"Esse é o meu segundo item de exigência. Meu primeiro item é empatia estrutural. Quero trabalhar com pessoas que eu amo. Pessoas com quem quero trabalhar, com quem estou feliz de trabalhar, com quem compartilho as mesmas ideias. Foi o que eu tive na Inter. Existem clubes como este. Normalmente, isso é uma parte muito importante de um clube de sucesso.", completou.