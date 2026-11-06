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Jose Mourinho fez uma avaliação tão direta quanto divertida do próximo confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona pela La Liga. O técnico do Real Madrid admitiu que, se pudesse, preferiria que ambos os rivais na disputa pelo título perdessem neste fim de semana, enquanto prepara sua equipe para uma difícil visita ao Valencia.

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Mourinho espera tropeços dos rivais

Mourinho aguarda com expectativa um fim de semana decisivo na disputa pelo título do Campeonato Espanhol. Sua equipe vai ao Mestalla enfrentar o Valencia na noite de sábado, em busca de manter a boa fase no cenário nacional. No entanto, as atenções na capital espanhola já estão voltadas para um grande confronto em outro estádio.

Atlético de Madrid e Barcelona se preparam para um duelo que terá consequências importantes na parte de cima da tabela. Com o Real Madrid disputando o título com os dois clubes, Mourinho sabe que o fim de semana representa uma grande oportunidade. Uma vitória de sua equipe, combinada com pontos perdidos pelos rivais, seria o cenário perfeito.

Uma avaliação contundente do confronto pelo título

Em entrevista à imprensa na Ciudad Real Madrid, Mourinho foi questionado sobre o aguardado confronto. Como de costume, o treinador português deu uma resposta direta sobre seus dois principais rivais. Ele admitiu que o resultado ideal para ele na partida é impossível.

“Eu gostaria que os dois perdessem”, afirmou Mourinho no site oficial do clube. “Não é possível. Para mim, é muito simples, porque alguém vai perder pontos. Na semana passada, todos nós vencemos, mas neste fim de semana sabemos que um deles, ou os dois, vai perder pontos. Sinceramente, não me importo.”

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Real Madrid busca mais consistência

Embora acompanhe os rivais, Mourinho segue totalmente concentrado em melhorar sua própria equipe. O Real Madrid tem conseguido viradas dramáticas recentemente, mas o treinador quer ver muito mais controle. Mourinho apontou uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Racing Santander como referência para seu elenco.

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“É melhor não precisar virar o jogo, melhor como em Santander, 0 a 3, e poderia ter sido quatro ou cinco até o intervalo”, acrescentou Mourinho. “Virar o jogo revela muitas coisas positivas, mas também algumas negativas. Os pontos positivos são a confiança, o grupo, a amizade, a disposição para assumir riscos, um banco forte, a motivação do grupo e saber que camisa você está vestindo.

“Mas isso também tem seu lado negativo, e precisamos trabalhar nisso, encontrar mais consistência para começar bem as partidas, como em Santander e em praticamente todos os jogos em casa. Há muito a fazer.”

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Um grande desafio aguarda no Mestalla

Antes de se preocupar com o resultado entre Atlético de Madrid e Barcelona, Mourinho precisa ver seus jogadores fazerem a parte deles. O Real Madrid terá uma visita ao Valencia conhecida por ser difícil. Conquistar os três pontos no Mestalla nunca é tarefa fácil para nenhum visitante no Campeonato Espanhol.

Se o Real Madrid começar bem e evitar sair atrás no placar, exercerá a máxima pressão sobre seus rivais mais próximos na disputa pelo título. Uma vitória em Valencia deixaria tudo preparado antes mesmo de Atlético de Madrid e Barcelona entrarem em campo.