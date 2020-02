"Quero que Neymar venha ao Real Madrid", diz Casemiro

Camisa 14 do clube merengue revelou desejo de jogar ao lado de Neymar e elogiou Bale e Hazard, seus companheiros de equipe

Casemiro é uma das peças chave do de Zidane e da seleção brasileira de Tite. No clube merengue, o volante já colecionou diversos títulos, mas ainda quer mais. Em entrevista concedida a El Transitor, o camisa 14 disse que a é seu torneio favorito e, por isso, ele gostaria da companhia de seu parceiro Neymar para ser campeão mais vezes.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!​

“Falo com Neymar todos os dias. Ele é um craque. Eu queria que ele viesse jogar no Real Madrid”, contou o volante.

Mais times

A declaração vem em meio às polêmicas de Neymar e sua suposta vontade de deixar o . O camisa 10, inclusive, revelou recentemente sua insatisfação com parte da comissão do clube de Paris a respeito de sua recente lesão. Mas enquanto Neymar não chega, Casemiro quer seguir colecionando troféus e recordes no Real Madrid ao lado de Zidane.

“Zidane sempre deixa claro que aqui somos todos importantes, e essa é uma mentalidade muito boa”, elogiou o volante. “Para ganhar títulos temos que estar todos preparados”.

Além do treinador francês, o camisa 14 não poupou elogios a Bale e Hazard, seus companheiros de equipe.

“Sou um defensor de Bale, é um jogador enorme. Só falam de coisas que ele faz mal, ninguém fala sobre seus acertos ou dos gols que nos dão títulos. O que faz fora de campo não importa, é um grande jogador”.

Mais artigos abaixo

“Hazard é muito bom, é um jogador que me surpreendeu demais. Tem coisas que nenhum outro jogador tem e ainda vai nos ajudar muito”.

Agora, o próximo compromisso de Casemiro com o Real Madrid será pelo torneio favorito do jogador, a Champions League. O clube merengue vai encarar o , nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da competição.