'Quero novo clube em junho, por isso recusei quatro ofertas', revela Mourinho

Técnico português afirma que não tem interesse em treinar seleções e que 'sabe o que não quer' em um novo trabalho

O técnico José Mourinho diz que quer voltar a treinar em junho e que já recusou "três ou quatro" propostas de emprego neste ano.

O último trabalho do português foi no , de onde foi demitido em dezembro. Antes disso ele trabalhou no , , e .

Ele diz que está esperando uma vaga da "dimensão correta" ao fim desta temporada do futebol europeu.

"Eu sei exatamente o que eu não quero, e por isso que já disse 'não' para três ou quatro ofertas", explicou Mourinho em entrevista à beINSPORTS. "Sei o quero e em quais termos. Não um clube em especial, mas a natureza do trabalho, a dimensão do trabalho. Sei o que quero e vou esperar até aparecer".

O português disse que não tem interesse em treinar seleções porque gosta do trabalho do dia-a-dia, da rotina e das diversas competições simultâneas.

"Quando você trabalha todo dia no futebol, com seis coletivas de imprensa por semana, três partidas por semana, análise pré-jogo, análise pós-jogo, com todos os problemas cotidianos, às vezes você não tem tempo de se cuidar. Agora estou tendo esse tempo e acho que vou voltar mais bem preparado", completou.

Vencedor de 19 troféus como técnico, incluindo a por Porto e Inter de Milão, Mourinho diz que não está só descansando: "Não é como se estivesse de férias ou entediado, estou me preparando para a próxima", disse. "Em algum lugar vou vencer de novo".