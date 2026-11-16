“Quero agradecer a ele por tudo”: Mark Van Bommel lidera homenagens após Romelu Lukaku, lenda da Bélgica, anunciar aposentadoria da seleção

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O técnico da Bélgica, Mark van Bommel, liderou as homenagens a Romelu Lukaku depois que o lendário atacante confirmou sua surpreendente aposentadoria da seleção. Aos 33 anos, ele encerra uma trajetória histórica de mais de 16 anos com a equipe nacional, marcada por inúmeros recordes.

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Van Bommel exalta um líder lendário

O futebol belga tenta assimilar a saída repentina de seu maior artilheiro de todos os tempos. Lukaku anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção aos 33 anos, deixando uma enorme lacuna na equipe nacional. Embora tenha assumido o comando do grupo há pouco tempo, Van Bommel não demorou a expressar sua admiração pelo veterano e pelo impacto que ele teve no vestiário durante o breve período em que trabalharam juntos.

“Respeitamos a decisão de Romelu”, afirmou Van Bommel em sua manifestação oficial sobre a notícia, segundo o HLN. “Embora eu tenha trabalhado com ele por um período relativamente curto, passei a admirá-lo enormemente como pessoa, por sua personalidade e por sua liderança. Romelu fez história com a Bélgica, não apenas por suas atuações e seus gols, mas também pelo que representou para o grupo. Quero agradecer a ele por tudo o que fez pela seleção.”

Mignolet relembra 16 anos de excelência

Simon Mignolet, ex-goleiro do Liverpool e atual diretor técnico da federação belga de futebol, também falou com emoção sobre a aposentadoria do antigo companheiro de equipe. Depois de dividir o campo com o atacante por muitos anos antes de assumir uma função administrativa, Mignolet entende o peso da contribuição de Lukaku para a identidade nacional. Ele ressaltou que o atacante foi muito mais do que um finalizador eficiente.

“Romelu significou muito para os belgas por mais de 16 anos”, explicou Mignolet. “Além de suas atuações excepcionais em campo, ele foi um verdadeiro líder, com personalidade forte e uma presença importante no vestiário. Respeitamos sua decisão e somos imensamente gratos por tudo o que ele contribuiu para a nossa seleção. Ele deixa um padrão de profissionalismo que será difícil para qualquer pessoa igualar nos próximos anos.”

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Uma nova geração assume a responsabilidade

Embora o foco continue na celebração das conquistas de Lukaku, a federação belga já olha para o futuro. A saída do atacante deixa uma lacuna significativa nas opções ofensivas da equipe, mas Mignolet acredita que a base construída pelo veterano ajudará os jogadores mais jovens a assumir papéis de maior destaque. A transição ocorre em um momento crucial, enquanto a equipe disputa partidas competitivas e busca evoluir internamente.

“Hoje, uma nova geração está pronta para levar a equipe adiante, em parte graças ao legado que ele deixa”, acrescentou Mignolet. “Agora precisamos olhar para a frente e nos preparar para as quartas de final da Liga das Nações, com a ambição de continuar crescendo como equipe.”

Homenagens se multiplicam nas redes sociais

Os perfis oficiais da seleção belga nas redes sociais também publicaram uma mensagem comovente para marcar a ocasião. A homenagem destacou a trajetória de Lukaku desde sua estreia, ainda adolescente, em 2010, até se tornar um ícone mundial. “Mais do que um artilheiro, você foi um líder, uma personalidade forte e uma inspiração para gerações de torcedores belgas. Você escreveu um capítulo incrível na história da seleção belga. Obrigado por tudo, Romelu!”, dizia a nota.