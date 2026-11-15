“Queríamos frustrar Portugal!”: técnico da Dinamarca, Brian Riemer, revela segredo para humilhar a seleção portuguesa sem Ronaldo

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O técnico da Dinamarca, Brian Riemer, revelou a estratégia por trás da surpreendente vitória de sua equipe por 4 a 1 sobre Portugal, em Braga. Riemer elogiou a disciplina tática e a ousadia de seus jogadores em campo, além de prestar uma homenagem entusiasmada a Cristiano Ronaldo, ícone do futebol mundial.

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Surpresa em Braga: Dinamarca goleia Portugal

A Dinamarca protagonizou uma de suas atuações fora de casa mais impressionantes dos últimos tempos ao golear Portugal por 4 a 1 no Estádio Municipal de Braga. O técnico dinamarquês Brian Riemer montou uma estratégia que pegou os líderes do grupo completamente desprevenidos. Rasmus Hojlund marcou dois gols com precisão, enquanto Pierre-Emile Hojbjerg e Joachim Andersen completaram o placar, impondo a Portugal sua derrota mais pesada em casa na história dos jogos oficiais.

Riemer revela plano tático

Após a partida, Riemer detalhou a estratégia que elaborou para neutralizar a escalação portuguesa repleta de estrelas e explorar os espaços nas transições. O treinador da Dinamarca destacou a importância de controlar a posse de bola contra uma potência do futebol.

“Mostramos o máximo respeito pela seleção portuguesa. É uma das melhores equipes do mundo”, afirmou Riemer.

“Conseguimos pressionar Portugal e frustrar seus planos. Fomos ousados. Queríamos ter a bola. Se você quer derrotar uma nação tão grande no futebol quanto Portugal, precisa ter a bola. Estou muito feliz com a forma como nos impusemos taticamente. Foi um jogo perfeito em relação ao plano que elaboramos.”

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Elogios a Daramy e lembranças de confrontos anteriores

Riemer também refletiu sobre a intensidade dos confrontos anteriores contra Portugal e observou como a concentração de jogadores de sua equipe no meio-campo e as corridas em direção ao gol dificultaram a vida da defesa portuguesa. Ele reservou elogios especiais ao atacante Mohamed Daramy por sua atuação extraordinária nas infiltrações às costas da defesa.

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“Queríamos povoar o meio-campo e tirar os defensores de suas posições. Sabíamos que Hojlund e Daramy podiam atacar o espaço às costas da defesa. E Daramy fez um jogo extraordinário. Não entendo como ele ainda joga na segunda divisão francesa”, comentou Riemer.

Homenagem a Cristiano Ronaldo

Antes de voltar as atenções para a partida decisiva do grupo contra a Noruega, em Copenhague, Riemer reservou um momento para reconhecer a importância histórica da ocasião: o primeiro jogo de Portugal desde a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção. O técnico dinamarquês manifestou todo o seu respeito pelo lendário atacante.

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“Foi motivo de muito orgulho ver Cristiano Ronaldo jogar. Ele merece todas as homenagens possíveis. As mudanças não acontecem da noite para o dia. Portugal perdeu um dos maiores jogadores de todos os tempos”, concluiu Riemer.