Aumentaram as pressões sobre Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), depois que enormes painéis publicitários surgiram na Times Square, em Nova York, exigindo sua renúncia e erguendo um slogan chocante: "A Fifa merece um líder, não um traficante de drogas", no mais recente ataque público ao presidente da entidade máxima do futebol.

Nas telas gigantes da famosa praça, apareceram mensagens que exigiam a renúncia de Infantino e o acusavam de tratar o futebol com uma lógica comercial, ao lado da hashtag "Infantino, vá embora", em uma campanha que buscou mobilizar as federações de futebol a agir contra o presidente da Fifa.

A campanha coincidiu com a onda de indignação provocada pelo polêmico projeto de Infantino de realizar uma Copa do Mundo Sub-15 com a participação de todas as federações membros da Fifa, ideia que foi recebida com ressalvas e objeções por parte de várias confederações continentais.

A Federação Europeia de Futebol (Uefa) esteve à frente dos que rejeitaram o projeto, com seu presidente, Aleksander Ceferin, criticando duramente a iniciativa, em meio a movimentações para estudar a adoção de medidas legais contra a Fifa e Infantino por conta do plano proposto.

O círculo de oposição se estendeu a outras federações, depois que a Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol se juntaram à posição contrária ao projeto, num momento em que Infantino ainda conta com o apoio da Conmebol e da Confederação Africana de Futebol.

Essa divisão revela o tamanho da batalha que espera Infantino antes das eleições para a presidência da Fifa, marcadas para março de 2027, já que o presidente suíço busca obter um último mandato, enquanto aumentam as vozes contrárias às suas políticas e projetos dentro do sistema do futebol mundial.