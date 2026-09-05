Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-COLOMBIA-FIFAAFP

Traduzido por

"Queremos um líder, não um traficante de drogas": Infantino recebe tapa retumbante do reduto de Trump

Estados Unidos da América
EUA

Ele vai escapar da demissão?

Aumentaram as pressões sobre Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), depois que enormes painéis publicitários surgiram na Times Square, em Nova York, exigindo sua renúncia e erguendo um slogan chocante: "A Fifa merece um líder, não um traficante de drogas", no mais recente ataque público ao presidente da entidade máxima do futebol.

Nas telas gigantes da famosa praça, apareceram mensagens que exigiam a renúncia de Infantino e o acusavam de tratar o futebol com uma lógica comercial, ao lado da hashtag "Infantino, vá embora", em uma campanha que buscou mobilizar as federações de futebol a agir contra o presidente da Fifa.

A campanha coincidiu com a onda de indignação provocada pelo polêmico projeto de Infantino de realizar uma Copa do Mundo Sub-15 com a participação de todas as federações membros da Fifa, ideia que foi recebida com ressalvas e objeções por parte de várias confederações continentais.

A Federação Europeia de Futebol (Uefa) esteve à frente dos que rejeitaram o projeto, com seu presidente, Aleksander Ceferin, criticando duramente a iniciativa, em meio a movimentações para estudar a adoção de medidas legais contra a Fifa e Infantino por conta do plano proposto.

O círculo de oposição se estendeu a outras federações, depois que a Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol se juntaram à posição contrária ao projeto, num momento em que Infantino ainda conta com o apoio da Conmebol e da Confederação Africana de Futebol.

Essa divisão revela o tamanho da batalha que espera Infantino antes das eleições para a presidência da Fifa, marcadas para março de 2027, já que o presidente suíço busca obter um último mandato, enquanto aumentam as vozes contrárias às suas políticas e projetos dentro do sistema do futebol mundial.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google