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O alemão Nico Schlotterbeck revelou a ambição do Borussia Dortmund de permanecer no topo da Bundesliga até a primavera, antes de receber o Bayer Leverkusen. Dono da melhor defesa do campeonato, o Dortmund parece bem posicionado para desafiar o Bayern de Munique pelo título.

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Líder, Dortmund mira disputa pelo título na primavera, diz Schlotterbeck

O zagueiro Nico Schlotterbeck deixou claro que o Borussia Dortmund, líder da Bundesliga, pretende seguir na disputa pelo título até a primavera. O time se prepara para receber o Bayer Leverkusen no Signal Iduna Park, na noite de domingo.

Com 24 pontos após dez rodadas de invencibilidade no campeonato, o Dortmund chega à 11ª rodada com vantagem psicológica e tenta mostrar que seu bom início pode se transformar em uma disputa real pelo título com o Bayern de Munique.

"Queremos manter a disputa viva até março ou abril"

Enquanto o técnico Niko Kovac tem pedido paciência ao longo do primeiro terço da temporada, Schlotterbeck deixou clara a determinação do elenco de seguir na briga na reta final decisiva.

"Queremos manter a disputa viva e seguir lá em cima até março ou abril", explicou o jogador da seleção alemã antes do confronto de domingo.

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Espinha dorsal sólida faz do Dortmund o principal desafiante do Bayern

A ascensão do Dortmund à liderança tem como base uma forte espinha dorsal formada pelo goleiro Gregor Kobel, Schlotterbeck, o meio-campista Felix Nmecha e o atacante Serhou Guirassy, que está de volta.

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Kobel sofreu apenas sete gols em dez partidas da Bundesliga e passou seis jogos sem sofrer gols. A marca defensiva supera até a do Freiburg e compensa uma produção ofensiva modesta, inferior à do Augsburg, décimo colocado.

Busca de Patrik Schick pelo centésimo gol testa defesa do Dortmund

O confronto de domingo coloca a sólida defesa do Dortmund diante de um Leverkusen em recuperação, que vem de vitórias consecutivas sobre o 1. FC Koln (2 a 1) e o SC Paderborn (4 a 0), além de um triunfo sobre o Dinamo Zagreb pela Liga Europa no meio da semana.

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Com o atacante Patrik Schick tendo marcado em nove das dez primeiras rodadas e somando 99 gols na Bundesliga, Schlotterbeck e seus companheiros terão um duro teste. O Dortmund busca sua primeira vitória em uma rodada iniciada na liderança do campeonato desde agosto de 2019.